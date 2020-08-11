Бюджет Брянской области в период пандемии потерял около 800 млн рублей

ТАСС, 11 августа. Сумма выпадающих доходов бюджета Брянской области по итогам шести месяцев 2020 года составила порядка 800 млн рублей в связи с влиянием на экономику региона ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщил губернатор Александр Богомаз во время прямого эфира в Instagram с руководителем департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарьей Кислицыной.

"Что касается нашей экономики, то мы просели, как и другие области <...> По итогам шести месяцев мы не получили в бюджет порядка 800 млн рублей", - сказал Богомаз.

Губернатор отметил, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, отразились на объеме промышленного производства в регионе, который в первом полугодии снизился на 2,7% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, в отрасли АПК - на 0,3%. "Но в июле мы уже видим рост промышленности к июлю 2019 года более чем на 7%", - сообщил Богомаз.

Объем недополученных в бюджет Брянской области доходов по итогам пяти месяцев оценивался в 590 млн рублей. Объем доходов бюджета региона на 2020 год, по данным пресс-службы правительства региона, с учетом поправок, принятых 27 марта, должен составить свыше 70,8 млрд рублей, общий объем расходов - 73,1 млрд рублей, прогнозируемый дефицит - 2,3 млрд рублей.

Режим ограничений из-за опасности распространения коронавирусной инфекции был введен в Брянской области с 17 марта, сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. С 13 июля отменен режим обязательной самоизоляции для граждан 65 лет и старше, разрешена работа парков, физкультурно-спортивных организаций, музеев, зоопарков, библиотек, гостиниц санаториев, домов отдыха. С 18 июля началась оздоровительная кампания в загородных и пришкольных летних лагерях, с 27 июля муниципалитетам разрешили организовывать массовые мероприятия, в том числе зрелищные и спортивные. Сохраняется запрет на работу торговых объектов площадью более 800 кв. метров, также продолжает действовать масочный режим.

По данным регионального оперативного штаба на 11 августа, в Брянской области всего выявлено 7 677 случаев заражения коронавирусом, в том числе 27 - за последние сутки, выздоровели 6 270 человек, 35 - умерли.