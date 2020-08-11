Стоимость минимального набора для школы у онлайн-ретейлеров в августе снизилась

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Стоимость минимального набора для школы в РФ в августе снизилась в среднем на 20%, до около 1 тыс. рублей. От этом ТАСС сообщили в Wildberries и "Беру" и Ozon.

"В прошлом году пик интереса к этой категории пришелся на 26 августа - тогда за неделю число заказов выросло почти на 40%. По данным этого месяца, спрос на товары для школы начал расти с 7 августа, а за последнюю неделю количество заказов в категории увеличилось на 67%. Чаще всего россияне заказывают письменные принадлежности и пеналы, а также канцелярские товары. Сейчас россияне в среднем тратят на покупку школьных товаров 941 рубль, однако в середине августа прошлого года средний чек составил 1174 рубля", - сообщил представитель маркетплейса "Беру".

В период с 1 по 10 августа покупатели интернет-ретейлера Wildberries заказали на 218% больше детских пиджаков, чем в июле, на 182% больше блузок, водолазок - на 175%, рубашек - на 166%, жилетов - на 157%, а юбок - на 101%. Туфли стали популярнее на 183%, балетки - на 158%, полуботинки - на 103%. В августе продолжил расти и спрос на канцелярские товары и школьные принадлежности: на дневники - на 265%, на обложки для книг - на 224%, на тетради - на 165%, на пеналы - на 155%, на ручки - на 85%, на карандаши - на 75%, на подставки для книг - на 72%, а на канцелярские наборы - на 65%. Спрос на ранцы вырос на 81%, а на рюкзаки - на 36%. Минимальный комплект канцтоваров на Wildberries обойдется родителям примерно в 1 060 руб., почти на 22% дешевле, чем в прошлом году. Этот набор включает ручку (минимальная цена за шт. - 50 руб.), карандаш (55 руб. за набор из 6 шт.), пенал (55 руб.), тетрадь (58 руб.), ластик (75 руб.), дневник (81 руб.), линейку (85 руб.), а также ранец или рюкзак (600 руб.).

Минимальная стоимость набора школьника с одеждой к новому учебному году на Wildberries составляет 2 505 руб. В эту сумму входит комплект школьной формы и обуви, ранец или рюкзак, а также набор канцелярских товаров. Приобрести базовый комплект школьной формы на Wildberries в 2020 году можно на сумму от 1 445 руб., что на 14% дешевле по сравнению со стоимостью аналогичного комплекта в 2019 году. В эту сумму входит жилет (минимальная цена - 235 руб.), брюки или юбка (270 руб.), рубашка или блузка (280 руб.), а также полуботинки или туфли (660 руб.).

Стоимость набора канцелярских товаров для учащихся младших классов (ранец, подставка для учебника, пенал с письменными принадлежностями, альбом, краски и фломастеры для творчества, пластилин, цветной картон и бумага, тетради и обложки для них) составит примерно 1 300 рублей, а для учеников средней и старшей школы - на 15% дороже, около 1 500 руб. (рюкзак, пенал с письменными принадлежностями, набор предметных тетрадей, чертежный набор, калькулятор и контурные карты).

Наименования в заказах растут

Заместитель генерального директора по связям с индустрией в Ozon Мария Заикина сообщила ТАСС, что в текущем году заказ состоит из 10-12 наименований против 7-8 наименований в прошлом году и включает в себя школьную форму, рюкзак и канцелярские принадлежности - минимальная стоимость такого набора начинается от 3000 рублей. "Однако, мы видим, что родители в среднем собирают корзину школьных товаров с чеком от 5100 рублей - пользователи Ozon могут выбрать школьные товары в любом ценовом сегменте за счет широкого и постоянно растущего ассортимента", - добавила она.