Заказчики в 2020 году отказались более чем от 400 контрактов на покупку Boeing 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing лишилась за год более чем 400 контрактов с заказчиками на поставку самолетов модели Boeing 737 MAX. Соответствующие данные приводит во вторник агентство деловых новостей Bloomberg.

По его сведениям, в июле заказчики отказались от контрактов на поставку в общей сложности 43 лайнеров Boeing 737 MAX. При этом корпорация не заключила ни одного нового контракта и поставила заказчикам лишь четыре новых самолета других моделей.

Таким образом с начала года Boeing лишилась контрактов на поставку 416 лайнеров. В некоторых случаях заказчики предпочитали приобрести иную модель вместо 737 MAX, эксплуатация которых была приостановлена после двух авиакатастроф.

Ранее руководство Boeing признало, что последствия пандемии коронавируса и прекращение эксплуатации самолетов серии Boeing 737 MAX продолжают оказывать прямое негативное воздействие на деятельность корпорации. Во втором квартале текущего года чистый убыток Boeing составил $2,39 млрд. "Мы по-прежнему сосредоточены на охране здоровья наших сотрудников и потребителей и одновременно стараемся проложить себе курс в условиях беспрецедентных последствий пандемии COVID-19", - отметил генеральный директор компании Дэвид Кэлхун.

10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.