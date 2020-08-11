WSJ: Airbnb планирует первичное публичное размещение акций до конца года

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Компания Airbnb - оператор одноименного онлайн-сервиса по аренде жилья - планирует первичное публичное размещение акций (IPO) для проведения листинга в конце этого года в Нью-Йорке. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, Airbnb собирается уведомить о своем решении федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США в конце текущего месяца. Компания рассчитывает приступить к обращению своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению 2020 года. Организацией IPO займутся банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Как уточняет газета, недавно стоимость Airbnb была оценена в $18 млрд. Показатель снизился с $31 млрд ввиду урона, нанесенного компании последствиями пандемии коронавируса. Выручка оператора онлайн-сервиса по аренде жилья в прошлом году достигала $4,8 млрд. Однако за девять месяцев 2019 года компания понесла чистый убыток, хотя добилась чистой прибыли в $200 млн за аналогичный период 2018 года.

Газета напоминает, что в апреле исполнительный директор Airbnb Брайан Чески в одном из интервью сообщал о намерении уже в марте уведомить Комиссию по ценным бумагам и биржам США о планах проведения IPO.