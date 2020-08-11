Госучреждениям США с 13 августа запретили работать с сотрудничающими с Huawei компаниями

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Федеральные госучреждения США с 13 августа не смогут заключать соглашения с компаниями-подрядчиками, которые используют технологии пяти китайских компаний: Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий. Об этом говорится в документе Административно-бюджетного управления Белого дома, опубликованном во вторник в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Запрет содержался еще в оборонном бюджете США на 2019 финансовый год (начинается в стране с 1 октября). Однако американская администрация несколько раз принимала решение отсрочить введение данных ограничений.

В опубликованном документе говорится о "запрете федеральным госучреждениям предоставлять средства из госбюджета в рамках заключенного контракта (а также продления или возобновления контракта) организациям, которые используют телекоммуникационное оборудование или услуги" перечисленных китайских компаний.

"Этот запрет действует, даже если контракт не предназначен для закупки или получения какого-либо оборудования, системы или услуг, в рамках которых используется телекоммуникационное оборудование или услуги", - пояснили в Белом доме. При этом компании-подрядчики при заключении контракта с госучреждениями должны подтверждать, что не используют оборудование указанных китайских компаний.

Как отмечается в документе, запрет вступает в силу с 13 августа 2020 года. Аналогичный внутренний запрет еще в июле ввело руководство Пентагона и НАСА.

Ранее торговая группа Национальная оборонно-промышленная ассоциация США обратилась к правительству с просьбой не вводить 13 августа запрет, поскольку многие подрядчики в настоящее время борются с экономическими последствиями пандемии нового коронавируса. Кроме того, внесенные в черный список китайские компании являются лидерами на рынке телекоммуникационного оборудования (Huawei и ZTE), оборудования для наблюдения и камер (Dahua и Hikvision), дуплексных радиостанций (Hytera), что затрудняет поиски качественных альтернатив.

Санкции в отношении Huawei и других китайских компаний

В августе 2019 года в США вступил в силу запрет на закупку и использование американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Соответствующие меры распространяются на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий. Налагается запрет и на приобретение услуг у перечисленных юридических лиц.

15 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В результате американский Минторг с 17 мая прошлого года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. Впоследствии это ведомство выдало, а затем продлевало генеральную лицензию, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Власти США несколько раз продлевали ее действие.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE. Представители американских властей неоднократно утверждали, что Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности страны. Компания Huawei неоднократно опровергала критику в свой адрес.