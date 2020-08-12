Кабмин рассмотрит выделение дополнительных средств на горячее питание школьников

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский кабинет министров под председательством Михаила Мишустина соберется на очередное заседание в среду. Как сообщили в пресс-служба правительства, в повестку дня включено восемь вопросов.

В частности, кабмин примет решение о распределении ряда субсидий. Согласно материалам к заседанию, предлагается направить бюджетные ассигнования Министерству просвещения России. Средства предполагается предоставить в 2020, 2021 и 2022 годах на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ при реализации госпрограммы по организации бесплатного горячего питания для учеников начальных классов в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".

Как рассказал премьер-министр на встрече президента Владимира Путина с членами правительства, которая прошла во вторник, кабмин уже предусмотрел на текущий год субсидию в размере 22 млрд рублей. Однако, по словам Мишустина, для реализации программы необходимо еще 39 млрд рублей на период до 2022 года. Глава правительства отметил, что на данный момент полностью готовы к реализации программы по обеспечению учеников начальной школы горячим питанием 58 регионов. В оставшихся субъектах РФ требования о полной готовности всех школ не выполнено: где-то нет столовых, где-то местные власти не успели все подготовить. Премьер также подчеркнул, что в таких регионах 58% школ все же соответствуют всем поставленным требованиям и могли бы уже с 2020 года получать федеральные средства на организацию бесплатного питания для детей. Мишустин отметил, что правительство считает необходимым изменить правила предоставления федеральных средств таким образом, чтобы регионы, которые ранее не могли претендовать на это, получили субсидию уже в этом году.

Министры обсудят проект распоряжения правительства, который обеспечит с 1 сентября 2020 года выплату ежемесячного денежного вознаграждения учителям за классное руководство в размере 5 тыс. рублей с учетом сохранения ранее установленных в субъектах РФ выплат на эти цели. На повестке дня также вопросы о выделении Минпросвещения РФ и Роструду из резервного фонда правительства финансирования для покрытия расходов по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также о выделении денег Минпромторгу на закупку школьных автобусов.

Еще одним вопросом станет рассмотрение проекта федерального закона, вносящего изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Законопроект разработан в целях приведения его положений в соответствие с правовой позицией Конституционного суда РФ, изложенной в постановлении от 7 апреля 2020 года №15-П. Как отмечается в материалах к заседанию правительства, принятие нового документа "позволит усовершенствовать правила назначения административного наказания в виде административного штрафа в размере менее его минимального размера".

На предстоящем заседании будет также рассмотрен вопрос о компенсации дополнительных расходов системы обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях угрозы распространения заболевания, вызываемого новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий проект распоряжения правительства предусматривает предоставление из федеральной казны региональным бюджетам иных межбюджетных трансфертов исходя из фактической дополнительной потребности, определенной на основе проведенного Федеральным фондом обязательного медицинского страхования мониторинга объемов фактического оказания медпомощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования и ее финансового обеспечения. Межбюджетные трансферты будут направлены из бюджетов регионов в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.