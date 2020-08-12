Дагестан откроет представительства в прикаспийских государствах, Турции и Белоруссии

МАХАЧКАЛА, 12 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют открыть представительства в Турции, Белоруссии и в прикаспийских государствах для развития международного сотрудничества. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства республики по итогам совещания по вопросам развития внешнеэкономической деятельности в регионе под руководством председателя правительства Дагестана Артема Здунова.

"Сейчас важно провести комплексный анализ деятельности существующих [представительств], а также открыть дополнительные представительства в прикаспийских государствах, в Турции и Белоруссии", - приводятся на сайте слова главы правительства Дагестана.

Премьер-министр региона в ходе совещания поручил министерству промышленности и торговли республики "завершить разработку государственной программы по развитию межрегионального и международного сотрудничества". "Учитывая важность внешнеэкономических связей для нашей республики, считаю необходимым выстраивание системного подхода в данном вопросе, так как потенциал у Дагестана огромный. Мы сегодня имеем все возможности и меры государственной поддержки для вывода экспорта субъекта на новый, более высокий уровень", - сказал Здунов.

Дагестан сотрудничает с более чем 60 иностранными государствами в торгово-экономической и гуманитарной сферах. По данным 2019 года, внешнеторговый оборот Дагестана превысил $165 млн, основную долю экспорта региона составляет продукция АПК, в частности, мясо и мясные субпродукты и рис.

"А с недавних пор Дагестан стал поставлять на внешние рынки стекло и стеклотару от Каспийского завода листового стекла и предприятия "Дагстеклотара". И здесь важным механизмом вывода продукции на внешние рынки является постоянное взаимодействие с торговыми представительствами России за рубежом", - говорится в сообщении.

По данным министерства по национальной политике и делам религий региона, представительство Республики Дагестан имеется в Азербайджане, также представитель правительства Дагестана есть при торговом представительстве РФ в Иране. В субъектах РФ имеется 45 представительств республики и представителей правительства Дагестана.