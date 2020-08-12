Ассоциация авиакомпаний сообщила о резком росте стоимости авиационного керосина

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) совместно с ФАС и Минэнерго обратилась в Минтранс РФ с жалобой на резкий рост стоимости авиационного керосина и просьбой инициировать "проверку обоснованности" повышения цен. Текст соответствующего письма размещен во вторник на сайте ассоциации.

"Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (далее - АЭВТ) обращается к Вам по вопросу резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах Российской Федерации на предстоящий период август-сентябрь 2020 года", - говорится в письме.

Согласно представленным данным, стоимость топлива по итогам проведенных тендеров выросла по сравнению с июлем в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) на 62,1%, в Домодедово - на 33,4%, в Жуковском - на 36%, в аэропорту Санкт-Петербурга - на 18%, во Владивостоке - на 20,4%, в Благовещенске на 21,1%, в Иркутске - на 28,1%, в Краснодаре - на 48,4%, а в Красноярске - на 48,6%.

Как сообщает ассоциация, растущая стоимость топлива нивелирует все ранее принятые правительством и авиакомпаниями меры по преодолению кризиса, а также приведет к подорожанию авиабилетов.

Правительственные меры по поддержке авиакомпаний

На фоне коронавируса авиакомпании значительно сократили объемы авиаперевозок. На пике сокращение превышало 90% от уровня 2019 года. Несколько авиакомпаний приостанавливали полеты.

Кабмин выделил Росавиации из своего резервного фонда 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии. В конце мая правительство выделило 10,9 млрд рублей на поддержку российских аэропортов в связи с пандемией коронавируса.

В начале июля кабмин принял постановление, согласно которому авиакомпании могут выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата денег за билеты.