{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Южной Корее зафиксировли крупнейший с 2009 года рост безработицы

Уровень безработицы достиг 4%

СЕУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Уровень безработицы в Республике Корея вырос в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 277 тыс. человек (0,1 п. п.), достигнув 4%. Как сообщило в среду национальное статистическое бюро, спад продолжается на протяжении пяти месяцев на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По данным ведомства, общее число занятых граждан в стране составило 27,1 млн. В возрастной группе от 15 до 65 лет работу имели 66%, что на 1,1 п. п. меньше, чем годом ранее.

Число экономически активных жителей упало в июле на 236 тыс., до 28,2 млн, а неактивных - увеличилось на 502 тыс., до 16,5 млн.

Статистическое бюро отмечает, что главной причиной самого продолжительного с 2009 года периода роста безработицы является пандемия, которая оказала серьезное негативное влияние на деловую активность и рынок труда.

Теги
Республика КореяПандемия COVID-19
"Известия": Минтруд назвал сферы с наибольшей угрозой увольнения
Речь идет об отраслях торговли и транспорта
Читать полностью