"Ъ": "СберМобайл" присоединился к проекту "Доступный интернет"

МОСКВА 12 августа. /ТАСС/. Виртуальный оператор "СберМобайл" стал первым из сотовых операторов, присоединившихся к проекту "Доступный интернет". Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Как передает издание, услугу уже запустили в Саратовской области.

До этого эксперимент, призванный обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам, проводился исключительно в сетях домашнего интернета. 30 июня глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил, что проект будет продлен до 31 декабря, а также анонсировал расширение на мобильную связь, пишет "Коммерсантъ".

Виртуальный сотовый оператор "СберМобайл", работающий на базе сетей Tele2, был запущен Сбербанком в сентябре 2018 года. Оператор доступен в 66 регионах РФ.

Об эксперименте "Доступный интернет"

Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам стартовал 1 апреля и должен был завершиться 1 июля. В рамках эксперимента пять крупнейших операторов связи страны ("Ростелеком", МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и "ЭР-Телеком") должны предоставлять абонентам доступ к любому из 391 сайта из перечня даже при нулевом балансе на счету клиента.

В список вошли сервисы "Яндекса" и Mail.ru Group, включая соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сайты СМИ и телеканалов, банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы.

Согласно законопроекту Минкомсвязи, бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам смогут получить граждане РФ, зарегистрированные на портале госуслуг. Качество доступа к сайтам и приложениям, список которых будет определен позднее, должно быть одинаковым вне зависимости от баланса на счету абонента, но при условии действующего договора с оператором связи об оказании услуг. При этом в пояснительной записке к проекту отмечается, что его реализация не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов иных уровней.