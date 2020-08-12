Reuters: указ Трампа может запретить размещение TikTok в магазинах приложений

ТАСС, 12 августа.. Исполнительный указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, о запрете заключения любых сделок с китайской компанией ByteDance и ее дочерними предприятиями может запретить магазинам приложений App Store и Google Play размещать у себя приложение TikTok. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, попавший в его распоряжение.

Согласно тексту документа, запрещенными сделками могут стать "соглашения, обеспечивающие доступность TikTok в магазинах приложений, покупка рекламы в TikTok и принятие условий пользовательского соглашения при скачивании приложения".

Агентству не пока удалось получить комментарий компаний Apple и Alphabet, которым принадлежат магазины приложений.

Американский лидер подписал в четверг два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с ByteDance и ее дочерними предприятиями, а также сделок, касающихся социальной сети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent - и его дочерними структурами. Запреты в обоих случаях вступают в силу через 45 дней после публикации указов, то есть в конце сентября.

3 августа Трамп заявил, что Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети на американской территории будет запрещена. 31 июля президент сказал, что планирует запретить TikTok в США. До этого агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Трамп собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в американском подразделении TikTok, чтобы компания не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.