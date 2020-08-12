На Чукотке началась разработка крупнейшего месторождения олова

ТАСС, 12 августа. ПАО "Русолово" стало победителем аукциона на разработку месторождения Пыркакайские Штокверки на Чукотке, запасы которого оцениваются в 350 тыс. тонн олова, сообщил в своем Instagram губернатор Чукотки Роман Копин.

"Сегодня у Чукотки появился еще один крупный инвестор. Закончился аукцион, по итогам которого крупнейшее месторождение олова в России - Пыркакайские Штокверки - будет разрабатывать ПАО "Русолово". Это значит, что в округе появится еще одно крупное предприятие, которое сделает экономику региона более устойчивой. Развитие проекта даст рабочие места и увеличит поступления в бюджет, что позволит развивать социальную сферу", - написал Копин.

Уточняется, что запасы месторождения оцениваются в 350 тыс. тонн олова и 21 тыс. тонн вольфрама. Также в породе присутствуют золото, серебро и медь.

Добыча полезных ископаемых - основа экономики региона. Рост налоговых поступлений от промышленников, работающих в горнорудной отрасли, дает возможность увеличивать социальные расходы бюджета. Чукотский автономный округ обладает ресурсами золота, олова, серебра, меди, свинца, цинка, вольфрама, а также угля, нефти и газа, подземных питьевых и минеральных вод, общераспространенных полезных ископаемых, поделочных и полудрагоценных камней. Округ удерживает лидерство в Дальневосточном федеральном округе по добыче золота.