Около 300 НКО участвуют в конкурсе на предоставление помещений от властей Москвы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Порядка 300 социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) участвуют в конкурсе, в рамках которого они могут получить помещение от правительства Москвы в безвозмездное пользование сроком на три года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе комплекса соцразвития столицы.

"Около 300 социально ориентированных некоммерческих организаций зарегистрировались на сайте "Москва - добрый город" для участия в отборе на предоставление помещений от правительства Москвы. Из них 149 организаций успели собрать полный пакет документов и стать участниками конкурсного отбора. До конца года 50 самых эффективных НКО получат возможность переехать в пространства, полностью готовые для оказания различных услуг", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что помещения предоставляются НКО на 3 года в безвозмездное пользование, что стало возможным благодаря масштабной трансформации столичной службы занятости. Так, порядка 11 тыс. кв. м удалось освободить, переведя сотрудников центров занятости в офисы сети центров госуслуг "Мои документы". При этом столичного правительство взяло на себя обязательства отремонтировать помещения и предоставить необходимую мебель и технику для комфортной работы.

"Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы наш город с каждым днем становился лучше и добрее. Мы получили заявки от большого количества организаций, готовых ежедневно помогать самым разным жителям Москвы. В течение недели комиссия проведет оценку заявок на соответствие условиям отбора, корректное заполнение всех пунктов и проанализирует информацию о самой организации. Результаты этой оценки будут размещены на сайте 18 августа", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

О помещениях для НКО

"Помещения располагаются во всех районах Москвы. Условно их разделили на два типа. Первые 17 можно будет использовать для работы ремесленных мастерских и творческих студий для работы с людьми с ментальной инвалидностью и инвалидами с множественными ОВЗ, во всех помещениях этого типа создана безбарьерная среда, простая и понятная планировка", - сообщили в комплексе соцразвития Москвы.

Там уточнили, что в других 33 помещениях смогут оказывать различные социальные услуги. Например, семьям в кризисной ситуации, детям, оставшимся без попечения родителей, и другим социально уязвимым группам. В этих помещениях также созданы удобные, комфортные пространства, полностью готовые к использованию, также предусмотрено различное оборудование: складные стулья, столы-трансформеры, офисная и детская мебель, флипчарты, также определены места хранения складной мебели. В зависимости от задач, формата работы и интересов целевых групп пространства легко трансформируются.

Как добавили в пресс-службе, к концу октября 20 помещений будут готовы к передаче победителям отбора, остальные 30 помещений будут переданы социально ориентированным НКО к концу этого года. Следить за этапами проведения отбора можно на сайте "Москва - добрый город".