"Ъ": Промсвязьбанк может ликвидировать направление по форексу

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ), опорный банк для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, может ликвидировать дочернюю компанию ПСБ-Форекс, осуществляющую деятельность форекс-дилера. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на финансовом рынке.

По информации собеседников издания, это направление приносило банку значительные убытки. По причине того, что оно не является профильным, инвестировать в него не планировалось.

Покупателями ПСБ-Форекс могут стать банк "ФК Открытие" и БКС, сообщают источники. По их словам, БКС неоднократно пыталась получить лицензию форекс-дилера, но получала отказ со стороны Банка России. Банку "ФК Открытие" не позволял приобрести форекс-дилера его основной акционер.

В ПСБ газете заявили, что "это направление деятельности не является для банка приоритетным". Промсвязьбанк может сообщить о завершении проекта уже в ближайшие дни, добавляет собеседник "Коммерсанта".

С 2015 года в России официально был принят закон о регулировании рынка Forex. Помимо введения дополнительных норм, закон "О рынке ценных бумаг" был дополнен статьей "Деятельность форекс-дилера". ПСБ-Форекс является одной из четырех организаций в России, обладающих лицензией на осуществление деятельности форекс-дилера.