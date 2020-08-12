Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли российского бизнеса

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Компании Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Республики Коми стали лидерами по чистому убытку в России по итогам весны 2020 года. Об этом в среду пишет РБК со ссылкой на результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza.

Согласно публикации, бизнес в Москве понес убыток в размере 85 млрд рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе этот показатель составил 51,2 млрд рублей, а в Республике Коми - 19 млрд рублей. В антирейтинг также вошли Амурская область, Ненецкий автономный округ, Томская область, Чечня, Дагестан, Северная Осетия, Крым.

Самый большой рост убытков показали Ингушетия (убыток местного бизнеса вырос на 3 260% по сравнению с показателем годом ранее), Чечня (минус 984%), Ненецкий автономный округ (минус 324%), Амурская область (минус 323%), Крым (минус 315%).

В целом за три весенних месяца 2020 года совокупная прибыль российского бизнеса (без учета малых компаний) сократилась на 67% в годовом исчислении - до 1,4 трлн рублей, указано в материале. FinExpertiza называет это худшим показателем по итогам весенних месяцев за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. До сих пор худшим считался показатель 2017 года, когда прибыль российских компаний упала на 28%, отмечается в публикации.

При этом в большинстве регионов России бизнес по итогам трех весенних месяцев получил прибыль, а в 27 субъектах РФ даже увеличил ее. Наибольший рост благодаря наплыву внутренних туристов после закрытия границ продемонстрировала Республика Алтай (плюс 574%). В пятерке лидеров значатся также Белгородская область (плюс 237%), Мордовия (плюс 108%), Мурманская область (плюс 100%), Бурятия (плюс 80%).

"Главным генератором убытков за март-май 2020 года стала оптовая торговля природным газом (относится к макроотрасли оптовой и розничной торговли). Из-за снижения цен на газ и падения спроса со стороны Европы убыток в этом секторе составил 231 млрд рублей", - цитирует РБК отчет FinExpertiza. Аналитики отмечают, что нарастить прибыль смогли лишь предприятия, работающие в сферах сельского, лесного хозяйства и рыболовства.