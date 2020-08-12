В эксперименте по маркировке молочной продукции участвуют 5,7 тыс. компаний

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. В эксперименте по маркировке молочной продукции участвуют около 5,7 тыс. компаний. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

"Одна из самых важных потребительских категорий - молочная продукция. В эксперименте по ее маркировке уже участвуют около 5 тыс. 700 компаний, в том числе более 330 производителей, 450 представителей оптового звена и более 100 импортеров", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в рабочей группе по маркировке этого вида продукции задействованы около 70 интеграторов. Эмитировано более 2,8 млн кодов. В министерстве напомнили, что для представителей малого бизнеса процессы маркировки упрощены. В частности, составлены карты типовых решений для микропредприятий, которые включают ПО и аппаратные решения по нанесению и считыванию кодов. По мнению представителей Минпромторга, активное участие производителей и сетей в пилотах способствует поиску лучших решений, чтобы максимально гибко интегрировать систему в бизнес-процессы и минимизировать расходы на внедрение.

"У нас уже достаточно широкий ассортимент товаров, которые подпадают под маркировку, и по каждой категории мы давали время на пилотный эксперимент, чтобы и представители отрасли - как производители, так и импортеры - адаптировались к системе. По итогам нагрузочных тестирований система маркировки выдавала 15 млн кодов в час и 100 млн - в сутки, и это не предел, так как технически система может выдержать и большую нагрузку", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Он отметил, что благодаря нанесению маркировки срок годности товаров также начинает храниться в системе, благодаря чему покупателю будет гарантировано, что он не стерт и нанесен заново.

Министр подчеркнул, что целью тестирования различных решений для молочной отрасли по нанесению кодов маркировки является сокращение возможных расходов производителей. При этом на время эксперимента оператор маркировки ЦРПТ взял на себя расходы на оснащение оборудованием и сервисами. Мантуров добавил, что в процесс маркировки активно включается ретейл.

Согласно постановлению правительства Российской Федерации, эксперимент по маркировке готовой молочной продукции проводится с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года. С 20 января 2021 года начинается обязательная маркировка по определенным группам, по остальным группам - не позднее 1 октября 2021 года. Оператором национальной системы маркировки "Честный знак" является "Оператор - ЦРПТ".