Лучшие технологические стартапы для Дальнего Востока получат до 500 млн инвестиций

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) объявил открытый отбор стартапов в сфере высокотехнологичных отраслей экономики для их локализации и дальнейшего развития на территории Дальнего Востока. В рамках конкурса фонд отберет до пяти наиболее успешных инвестиционных проектов и вложит в них до 500 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Фонд совместно со сторонними экспертами в несколько этапов отберет до пяти самых сильных проектов, которые получат приглашение на структурирование инвестиционной сделки с ДФВТ. В ходе отбора проекты с помощью фонда разработают бизнес-план по интеграции своих решений и технологий на Дальнем Востоке. В рамках конкурса #GoEast пройдет также серия встреч и вебинаров, где участники смогут узнать о возможностях для технологического предпринимательства на Дальнем Востоке", - рассказали в ДФВТ.

Принять участие в отборе может любая технологическая компания с доказанной эффективностью и выручкой от 30 млн рублей, полученной за последние 12 месяцев. Рассматриваются инвестиционные проекты в области информационных технологий (потребительские и финансовые сервисы, облачные технологии, системы для комфортной городской среды, альтернативной энергетики, медицинских технологий и биотехнологий, включая разработки для агросектора, промышленных технологий, в их числе автономный транспорт, робототехника и интернет вещей, а также образовательных разработок).

"Главная задача властей и институтов развития - привлекать инвестиции, развивать экономику Дальнего Востока, поддерживать отрасли и стимулировать создание высокотехнологичных производств. Это значит, нужно помогать инвесторам, создавать условия, чтобы запускались и успешно реализовывались новые инвестиционные проекты, в том числе в сфере высоких технологий", - процитировала пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

На Дальнем Востоке ведется системная работа по созданию комфортной среды для ведения бизнеса. В ее рамках уже действуют налоговые льготы и неналоговые преференции, которые может получить компания, открывающая новое производство в регионе, отметили в пресс-службе Дальневосточного фонда высоких технологий со ссылкой на заявление министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. В регионе также прорабатываются новые меры поддержки высокотехнологичного бизнеса для исполнения нацпрограммы по развитию Дальнего Востока.

О ДФВТ

Дальневосточный фонд высоких технологий создан согласно поручениям президента РФ Владимира Путина и вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с целью развития высокотехнологичного бизнеса. Объем фонда составляет 5 млрд рублей. Инвесторами ДФВТ выступают Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ВЭБ.РФ), РОСНАНО и РВК.

Организация инвестирует в интеллектуальное программное обеспечение и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и хранение энергии, робототехнику, биотехнологии, IT и облачные решения для бизнеса. Среди проектов фонда - дальневосточные IT-компании "Визитек" и "Хотлид", крупнейший в России производитель сервисных человекоподобных роботов "Промобот", производитель суперконденсаторов Titan Power и компания Cinemood, российский производитель портативных диапроекторов.