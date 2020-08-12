"Ъ": бизнес попросил ЕЭК не списывать работающие промышленные локомотивы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и металлургическое лобби "Русская сталь" направили письмо председателю комиссии ЕЭК Михаилу Мясниковичу с просьбой не списывать тысячи промышленных локомотивов, которые работают на путях предприятий. Об этом в среду сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на копию письма.

На сегодняшний день по техрегламенту Таможенного союза компании должны либо списать старый локомотив, либо модернизировать его, при этом сумма модернизации на парк составит минимум 75 млрд руб. Бизнес просит рассмотреть вопрос исключения из-под действия техрегламента тех локомотивов, которые не имеют права выезжать на пути общего пользования и используются исключительно на путях предприятий.

"Все страны - участницы понимают, что такие локомотивы эксплуатируются менее интенсивно, нежели локомотивы на общих путях, и на них не должны распространяться аналогичные требования," - говорится в статье "Коммерсанта".

В Минтрансе уже подготовили соответствующие корректировки и направили проект изменений в комиссию ЕЭК. В самой ЕЭК уточнили, что внутригосударственное согласование в странах ЕАЭС указанных изменений уже завершено и решение будет приниматься по итогам заседания совета комиссии.

Источники "Коммерсанта" сообщают, что у промышленных предприятий на сегодняшний день более 7 тыс. локомотивов, из которых под списание должно попасть 7-10%. Однако модернизации подлежат лишь 60% от количества "списанных", остальные же придется менять на новые, стоимость которых составляет не менее 80 млн руб. за штуку.