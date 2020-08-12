Спрос МСП на молодые кадры, рабочий и строительный персонал и IT вырос после пандемии

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Период восстановления деловой активности после снятия режима самоизоляции у малых и средних предприятий показал рост потребности в рабочем и строительном персонале, IТ-специалистах и молодых кадрах, сообщается в исследовании активности работодателей, проведенном платформой онлайн-рекрутинга hh.ru в июне-июле.

"Летом 2020 года средний бизнес увеличил потребность в сотрудниках из таких профобластей, как рабочий персонал (14,5 тыс. вакансий, плюс 72% год к году), строительство, недвижимость (12,2 тыс., 60%), информационные технологии, интернет, телеком (8,5 тыс., 41%), производство, сельское хозяйство (13,3 тыс., 39%), наука, образование (0,9 тыс., 39%)", - говорится в исследовании.

В целом, в июне-июле 2020 года динамика вакансий на hh.ru от работодателей из малого бизнеса была положительной во всех профобластях, за исключением туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, где снижение числа вакансий составило 3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В список наиболее быстрорастущих и востребованных профобластей, специалистов из которых искал малый бизнес, вошли: начало карьеры, студенты (27,7 тыс. вакансий, плюс 83% год к году), строительство, недвижимость (48,4 тыс. вакансий, плюс 55%), закупки (6,5 тыс., плюс 46%), консультирование (7,6 тыс., плюс 45%), а также автомобильный бизнес (13 тыс., плюс 43%). В среднем рост числа вакансий по всем профобластям в вакансиях от малого бизнеса за два летних месяца составил 32%.

Наибольшая доля вакансий от МСП с удаленным форматом работы приходится на информационные технологии, интернет, телеком (17,5%), маркетинг, рекламу, PR (13,4%), консультирование (12,7%), управление персоналом, тренинги (12,5%), искусство, развлечения, масс-медиа (11,6%). В профобластях-аутсайдерах по темпам прироста вакансий в среднем бизнесе оказались спортивные клубы, фитнес, салоны красоты (минус 2%), страхование (минус 6%). В среднем динамика роста вакансий по всем профобластям составила 22% к первым двум летним месяцам прошлого года.

Наибольшая доля вакансий с удаленным форматом работы от работодателей из среднего бизнеса пришлась на науку, образование (16,5%), консультирование (13,5%), начало карьеры, студенты (11%), маркетинг, рекламу, PR (10,4%) и административный персонал (9,6%).

Самыми быстрорастущими профобластями у индивидуальных предпринимателей (ИП) в июне-июле стали закупки (+ 109% год к году), добыча и обработка сырья (+ 92%), строительство, недвижимость (+ 80%), медицина, фармацевтика (+ 65%), юристы (+ 64%). Наименее востребованными стали специалисты по безопасности и охранники (- 38%). Средний показатель роста вакансий у ИП по всем профобластям составил 36%. Наибольшая доля "удаленных" вакансий пришлась на информационные технологии, интернет, телеком (31%), маркетинг, рекламу, PR (20%) и консультирование (14%).

Влияние самоизоляции

По данным службы исследований hh.ru, период самоизоляции существенно не повлиял на структуру найма персонала в МСП - работодатели чаще всего ищут специалистов, обеспечивающих экстенсивное развитие бизнеса (менеджеры по продажам и работе с клиентами), а также его бухгалтерское и юридическое сопровождение.

Самоизоляция оказала влияние на формат работы нанимаемых сотрудников: доля вакансий с удаленным режимом в период с апреля по июль больше всего выросла у работодателей из малого бизнеса и ИП, составив 10% и 22% соответственно в Москве, 7% и 8% - в регионах. У среднего бизнеса доля таких вакансий составила всего 4%.

Также самоизоляция и удаленная работа оказали влияние на требуемые навыки у кандидатов - на первый план вышли владение и умение пользоваться ПК, гаджетами и специальными программами, а также умение работать в команде.