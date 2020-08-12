Еврокомиссар считает, что страны Балтии должны закрыть доступ электроэнергии БелАЭС в ЕС

ВИЛЬНЮС, 12 августа. /ТАСС/. Страны Балтии должны принять необходимые меры к тому, чтобы электроэнергия, которая будет вырабатываться находящейся у литовской границы и в 50 км от Вильнюса Белорусской атомной электростанцией (БелАЭС), не попала в энергетическую систему ЕС. Об этом в среду в эфире радиостанции Ziniu radijas заявил еврокомиссар от Литвы по вопросам охраны окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс.

"Необходимо, чтобы страны Балтии нашли решение, обеспечивающее непопадание электроэнергии небезопасной БелАЭС в сети Евросоюза", - сказал он.

Сейм (парламент) Литвы объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности и в 2017 году законодательно запретил покупку, а также экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети. Вильнюс пытается привлечь к этому бойкоту соседние страны. В одиночку убедить соседей не удается, поэтому президент Гитанас Науседа в конце июня попросил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен стать посредником в переговорах с другими странами Балтии по этому вопросу.

"Безопасность БелАЭС является вопросом не только Литвы, но и заботой всего Евросоюза. Это объект, который находится рядом не только с нашей границей, но и у границы всего ЕС. Мы должны это постоянно акцентировать", - сказал в эфире радиостанции еврокомиссар.

В пятницу, 7 августа, состоялся так называемый физический пуск БелАЭС - загрузка ядерного топлива в первый реактор. В связи с этим МИД Литвы направил Минску ноту протеста, в которой утверждалось, что действия Белоруссии нарушают принципы открытости, прозрачности и добрососедства, а деятельность АЭС из-за близости к столице Литвы и нерешенных проблем ядерной безопасности создает непосредственную угрозу для национальной безопасности Литвы, окружающей среды и населения. В Белоруссии заявляют, что претензии Литвы к БелАЭС лежат в политической плоскости, а безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.