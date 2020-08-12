Эксперты считают, что отказ от кальяна снизит доходы ресторанов более чем на 20%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Государственная дума в конце июля в заключительном чтении приняла закон, который приравнивает кальяны к сигаретам, вейпам и прочей никотиносодержащей продукции. В результате этого кальянные как отдельный жанр общепита могут потерять более 20% дохода или вовсе прекратить существование, сообщили ТАСС представители бизнес-объединений, юристы и предприниматели в сфере ресторанного бизнеса.

Депутаты утвердили закон, распространяющий действие антитабачного закона на всю никотиносодержащую продукцию, включая электронные сигареты, вейпы и кальяны. Согласно ему заведения общественного питания не смогут предоставлять посетителям эту услугу, а кальянные, в свою очередь, должны будут отказаться от подачи еды и напитков в своих заведениях, оставив только собственно кальяны.

Туманные перспективы

Президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает, что из-за ограничений рестораны, предлагающие посетителям кальян, могут потерять до 20% дохода. Запрет приведет к тому, что любители кальяна начнут курить его у себя дома, а государство лишится налогов, которые платили предприятия общественного питания и специализированные кальянные.

"Популярность кальянов в России огромная. От всей выручки ресторанного бизнеса 30-40% - это алкоголь, 50-60% - еда, 10-20% - кальян . Соответственно, запрет на курение кальяна нанесет существенный удар по ресторанному бизнесу, который и без того находятся в тяжелом положении из-за кризиса", - отмечает Бухаров.

Ассоциация кальянных России оценивает возможные потери кальянных в случае отказа от услуг общепита в 30%. В целом они смотрят на инициативу Госдумы положительно, но, на их взгляд, индустрия, общая годовая выручка которой достигает 197 млрд рублей, требует того, чтобы деятельность кальянных перевели в правовое поле, и они бы "могли работать спокойно".

"В структуре доходов наших заведений непосредственно кальян занимает примерно 70% выручки, сопутствующие товары и услуги, которые роднят нас с общепитом - около 30%. Поэтому мы готовы сосредоточиться на своем основном продукте - кальяне, убрать кухни (где они есть), несмотря на потери, и спокойно работать с кальянами и напитками, обретя уверенность в завтрашнем дне", - отметили в ассоциации.

Там добавили, что вкладывают большие деньги в заведения (от 10 млн руб. на стадии открытия), в том числе чтобы соответствовать государственным регламентам, но также ждут ответной реакции со стороны законодателей - отдельного ОКВЭД для легальной деятельности их заведений.

Конфликт интересов

По официальным данным крупнейшего справочника российских организаций - интернет-портала 2GIS, в нашей стране на данный момент насчитывается более 20 тыс. заведений, которые предоставляют услуги кальянного сервиса. И если для всей этой индустрии в скором времени не появится отдельный ОКВЭД, (сейчас деятельность большинства из них зафиксирована под определением "общепит"), то она окажется вне закона или уйдет в "тень", продолжив со "старым" ОКВЭД предлагать посетителям кальян.

Как сообщал ранее ТАСС один из авторов поправок, первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский ("Единая Россия"), этот закон находился на рассмотрении депутатов несколько лет, при его обсуждении со всеми представителями отрасли никаких опасений по поводу полного закрытия кальянных не прозвучало.

"Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования, поэтому есть время подумать и найти способ легализовать кальянные без внесения изменений в федеральное законодательство. Для решения этой проблемы можно разработать для кальянных новые нормы классификации по ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности)", - отметил Боярский.

По его мнению, то, что кальяны должны уйти из ресторанов и кафе в общепринятом понимании - "это факт" и "уже свершившаяся победа", в том числе самих рестораторов, которые устали от конфликтов между посетителями, любителями кальянов и тех, кому неприятен запах курительных смесей.

ОКВЭД преткновения

Кальянным будет сложно существовать отдельно от общепита, считает исполняющий обязанности председателя волгоградского отделения "Деловой России" Роман Созаруков. По его мнению, это повлечет за собой большой отток клиентов, которые не захотят посещать кальянные без возможности совместить процесс с принятием пищи.

"Введение отдельного ОКВЭД для кальянных нужно будет рассматривать, если оставить их вместе с общепитом. Если же кальяны будут полностью приравниваться к курению, то это, скорее всего, приведет к потере этого направления бизнеса в целом и вопрос необходимости ОКВЭД для них отпадет сам собой. Это приведет к закрытию части бизнесов либо нарушению законодательства и злоупотреблениям в сфере кальянных, которые втихую будут предлагать клиентам услуги общепита," - считает Созаруков.

Член генерального совета "Деловой России" Владимир Кузнецов сомневается, что большинство представителей бизнеса станет делать отдельные юридические лица для продолжения деятельности, а вот отдельный ОКВЭД, по его мнению, был бы кстати.

"Есть заведения питания с кальянами, а есть именно кальянные с маленьким выбором закусок. Тем, кто относится ко второму варианту, нужен отдельный ОКВЭД. Кальянные, в большинстве своем, будут отказываться от общепита на период пандемии. Чтобы на фоне общего кризиса не потерять хоть какой-то доход, бизнесмены пойдут на все. Тем же заведениям, которым больший доход приносили любители кальяна, волноваться нет смысла - они продолжат приходить, уже без услуг общепита", - считает Кузнецов.

Перестройка бизнеса

Предложение отделить кальянные от общепита имеет основания, соглашается директор кальянной Maybe в Томске и член "Партии Роста" Филипп Конов, так как эти сферы напрямую не связаны, и люди, которые пришли, скажем, просто перекусить, не хотели бы вдыхать кальянный дым. Однако на деятельности предпринимателей эти изменения могут отразиться не лучшим образом.

"Большая часть кальянных находится в тяжелом положении в режиме ожидания из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в России в целом и в регионах, в частности, в Томске многие просто закрылись. Те, кто еще держатся, из-за изменений окажутся в западне - итак не имея прибыли, придется перестраивать работу и формат заведения, что повлечет за собой дополнительные расходы. У нас в штате около 20 человек, все ждут открытия, а с внесением поправок сокращение неминуемо", - сказал собеседник агентства.

Предприниматель считает, что изменения в законе нужно рассматривать, когда ситуация с коронавирусом в нужной степени разрешится, а кальянные заведения восстановятся, что займет, по его оценке, около года. Второй вариант - оказать кальянным господдержку, чтобы можно было более оперативно и без существенных потерь перестроиться. Частично решить проблему можно введением нового отдельного ОКВЭД для кальянных заведений с "лояльными условиями, например, разрешением на продажу напитков".

Выход есть

Решить проблему запрета кальянов не получится, поскольку он установлен действующим законодательством, считает генеральный директор юридической компании "Ассистент плюс" Смбат Алиханян. Однако можно создать условия, при которых употребление никотиносодержащей продукции будет возможно в местах общего пользования и, что самое главное, в местах общественного питания.

"Предпринимателям, желающим продолжать кальянный бизнес, придется организовать место общественного питания так, чтобы предоставление услуг не было сопряжено с употреблением никтиносодержашей продукции. Но некоторые смогут предложить посетителям заказать еду и напитки на доставку - требования законодательства в таком случае будут формально соблюдены", - уточняет юрист.

Также он отмечает, что присвоение организации какого-либо кода по ОКВЭД не лишает ее права на осуществление иных видов деятельности. Тем не менее, при регистрации кальянного бизнеса следует выбрать ОКВЭД, который не имеет отношения к ресторанной группе - 56. Для этого лучше всего подходит код 92.72 "Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений". Этот вид деятельности не связан с общепитом, при этом характеризует то, чем кальянные занимаются.