Башкирская содовая компания приостановила геологоразведку шихана Куштау из-за активистов

УФА, 12 августа. /ТАСС/. Башкирская содовая компания (БСК) приостановила геологоразведочные работы на известняковом шихане Куштау, который должен стать сырьем для производства кальцинированной соды. Это связано с противодействием активистов, выступающих против разработки горы, сообщил в среду ТАСС заместитель генерального директора предприятия Рустем Басыров.

"На данный момент геологоразведка не проводится. На первой стадии расчистка участков леса должна была быть произведена, мы ее начали 27 июля, но потом не смогли продолжить, потому что нашей технике, работникам препятствовали местные активисты, назовем их так. Данный вопрос [геологоразведка] пока на паузе. Но мы, естественно, намерены эту работу продолжить", - сказал Басыров.

Сейчас будут прорабатываться варианты захода на гору и продолжения работ. Противодействие решению вопроса с сырьевой базой может привести к закрытию завода, подчеркнул замгендиректора. При этом БСК готова опубликовать документы, которые разрешают проводить геологоразведку и вырубать для этого деревья на горе. "Мы работаем над этим, там не так все просто, не только мы одна сторона этих документов, там есть вторая сторона, есть арендаторы, есть арендодатели в лице министерства лесного хозяйства республики. Самый главный вопрос, есть ли там [в документах] информация, которая носит, условно, служебный характер. В принципе, наша компания готова все показать, тем более что копии всех документов мы показывали на горе активистам", - добавил Басыров.

Он также отметил, что проблему нужно решать при поддержке государства, работая с общественностью. По данным Совета по правам человека при главе Башкирии, вырубка деревьев на Куштау привела к росту протестной активности республиканской общественности, выступающей за сохранение природного и исторического достояния региона, а также соблюдение норм экологического благополучия и безопасности.

О башкирских шиханах

Ранее Башкирская содовая компания, которая производит 85% пищевой соды в России, заявила об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении к декабрю 2022 года, отметив, что альтернативой является месторождение известняка Тратау. Однако разработка этой горы-шихана ограничена статусом памятника природы. Позже власти региона сообщили, что источником сырья для предприятия станет другая гора в Ишимбайском районе - Куштау, которая не имеет особого статуса. Тем не менее это решение вызвало протесты со стороны общественных активистов, желающих защитить башкирские шиханы - четыре одиночные горы, вытянутые вдоль реки Белой на 20 км, имеющие палеонтологическую ценность и населенные животными, занесенными в Красную книгу.

В 2019 году планы БСК по разработке шихана Куштау вызвали недовольство жителей, которые стали размещать в интернете петиции за его сохранение, также активисты проводили акцию за защиту горы. По данным компании, вырубка леса на участках, которые относятся к тем категориям лесного фонда, в которых рубка и другие виды работ разрешены, началась 29 июля. 9 августа у горы Куштау прошел флешмоб, в котором приняли участие активисты и местные жители.