Более 9 тыс. пассажиров перевезли по маршруту Адлер - Анапа на "Ласточках" за 10 дней

СОЧИ, 12 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток на скоростном поезде "Ласточка" по маршруту Адлер - Анапа за 10 дней составил более 9 тысяч человек. Новое направление было открыто для повышения транспортной доступности курортных городов России, говорится в сообщении пресс-службы Северо-Кавказской (СКЖД) железной дороги, распространенном в среду.

"Скоростные поезда "Ласточка" № 829/830 Адлер - Краснодар - Анапа, которые начали курсировать 1 августа, оказались востребованы у пассажиров. За 10 дней работы на этом маршруте перевезено более 9 тыс. отдыхающих и местных жителей. Новое направление было открыто для популяризации внутрироссийского туризма и повышения транспортной доступности курортных городов Черноморского побережья Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Поезда "Ласточка" курсируют по данному направлению ежедневно. Отправляясь из Адлера в 13:25 мск, дневной экспресс прибывает в Анапу в 21:13 мск, в обратном направлении "Ласточка" отправляется в 05:28 мск и прибывает в Адлер в 13:16 мск. Время в пути составляет почти 8 часов. Стоимость билета - от 1 448 рублей.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. В текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих.