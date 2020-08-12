Эксперты назвали самые прибыльные массовые профессии в России

Барберы больше всех зарабатывают среди представителей массовых профессий в России. По данным аналитического центра "Авито Работа", в среднем по стране работники барбершопов получают 67 тыс. рублей.

"Шесть лет назад барбер в среднем получал 45,6 тыс. рублей и находился лишь на 10 месте рейтинга профессий по размеру оплаты труда, таким образом, он поднялся в этом рейтинге на 9 пунктов", - отметили аналитики.

На втором месте по уровню дохода оказались стоматологи с средней зарплатой 60,5 тыс. рублей, на третьем - замерщики, которые работают в строительных и мебельных компаниях (60 тыс. рублей). За последние шесть лет профессии вытеснили из топа косметологов и машинистов экскаватора.

В пятерку специалистов, которые получают самые большие зарплаты, также вошли прорабы. Их средняя зарплата увеличилась до 58,6 тыс. рублей. Замыкают топ-5 машинисты экскаватора - им предлагают в среднем 56,9 тыс. рублей.

Барберы также на втором месте в рейтинге по динамике зарплат: в барбершопах за шесть лет стали платить на 47% больше. На первом месте в списке профессий, зарплаты в которых выросли заметнее всего, парикмахеры (+61%, 51,3 тыс. рублей), на третьем месте - энергетики (+28%, 47,9 тыс. рублей). Также значительно улучшились позиции автослесарей (+13%, 49,7 тыс. рублей) и мастеров маникюра (+11%, 49,2 тыс. рублей).