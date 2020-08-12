Мишустин посетит Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Рабочая поездка премьер-министра России Михаила Мишустина на Дальний Восток состоится 13-18 августа. Как сообщила пресс-служба правительства, в ходе поездки он посетит Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.

В частности, как ожидается, в Анадыре Мишустин посетит ряд социальных и производственных объектов, пообщается с их сотрудниками, проведет встречу с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным.

В Петропавловске-Камчатском председатель правительства также посетит социальные и производственные объекты, встретится с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым, проведет встречу с общественностью. Кроме того, в планах Мишустина на Камчатке - провести совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока. В Магадане Мишустин осмотрит социальные и инфраструктурные объекты города, пообщается с работниками, проведет встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

В завершение своей поездки глава кабмина проведет в Благовещенске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения президента по ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО). Помимо этого Мишустин проведет в этом городе встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты, пообщается с их сотрудниками, проведет встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Также председатель правительства примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия. Посещение Хабаровского края в программе поездки премьера на данный момент не значится.

В мероприятиях рабочей поездки примут участие вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко, глава Минвостока Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минэнерго Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, руководители профильных ведомств, все действующие губернаторы и врио глав субъектов ДФО.