Экспорт сельхозпродукции из Ростовской области на 10% превысил показатель прошлого года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 августа. /ТАСС/. Объем экспорта сельхозпродукции из Ростовской области в 2020 году превысил сумму в $2,5 млрд, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили в среду в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ).

"Экспорт сельхозпродукции из Ростовской области в этом году уже превысил сумму в $2,5 млрд, что превышает более чем на 10% показатели аналогичного периода прошлого года. Всего в текущем году донской регион запланировал поставки сельхозпродукции и продовольствия за рубеж на $5 млрд", - говорится в сообщении.

В пресс-службе РЭЦ отметили, что поддержка, оказываемая экспортерам региона, позволяет им ускорять процесс выхода на внешние рынки. В частности, в этом году компании-экспортеры из Ростовской области заключили контракты на поставку сельхозпродукции в Пакистан, Турцию, ОАЭ, Италию, Ливан.

В начале августа губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, то регион планирует экспортировать зерновых на $5 млрд, что превысит результат прошлого года на 12%. Аграрии региона уже завершили сбор ранних зерновых, урожай составил более 11,68 млн т, из которых более 10,26 млн т (95%) приходится на продовольственную пшеницу. Средняя урожайность составила 34,7 ц с га.