Портфельная компания "Роснано" выпустила энергонезависимую память нового поколения

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. "Крокус Наноэлектроника", портфельная компания "Роснано", объявила о выпуске чипов энергонезависимой резистивной памяти. Ее характеристики находятся на уровне передовых мировых показателей, сообщили в среду в пресс-службе УК "Роснано".

Резистивная память (ReRAM) - одна из разновидностей энергонезависимой памяти, которая позволяет сохранять данные при отсутствии питания. "Крокус Наноэлектроника" является единственным в России предприятием, способным серийно выпускать энергонезависимую память нового поколения.

"Первые образцы имеют объем памяти 1 Мбит и в краткосрочной перспективе могут быть масштабированы вплоть до 128 Мбит. Выпущенные чипы демонстрируют энергопотребление при операциях чтения и записи на уровне передовых мировых технологий энергонезависимой памяти", - отметили в пресс-службе.

Дальнейшие работы будут проводиться в сотрудничестве с российскими и зарубежными партнерами компании. Основная цель - интеграция российских чипов памяти в инновационные продукты наиболее перспективных областей микроэлектроники: интернет вещей, системы искусственного интеллекта, промышленную автоматизацию, портативную и медицинскую техники. Первым продуктом с новой микросхемой памяти, который планируется к выпуску, является чип радиочастотной идентификации (технология UHF RFID), использующийся, в частности, для маркировки товаров при складском учете.

"Высокая плотность и исключительно низкое энергопотребление этой технологии позволили нам создать дизайн одного из самых миниатюрных чипов в своем классе. Для питания чип использует лишь энергию, получаемую с антенны, и способен получать и передавать информацию стандартному считывающему устройству на расстоянии более пяти метров. Планируется, что первые чипы RFID, произведенные в "Крокус Наноэлектроника", появятся в следующем году", - приводит пресс-служба слова директора по разработкам продуктов компании "Крокус Наноэлектроника" Алексея Хвальковского.

Рынок микроэлектроники для искусственного интеллекта

Согласно прогнозам международных экспертов, рынок микроэлектроники для искусственного интеллекта в 2024 году превысит $100 млн и увеличится в более чем 60 раз к 2029 году. Основные драйверы роста этого рынка - беспилотные автомобили, системы промышленной электроники и мобильные устройства.

Высокая энергоэффективность памяти, производимой на заводе "Крокус Наноэлектроника", является ключевым фактором для таких приложений как интернет вещей и системы искусственного интеллекта. Данная технология позволяет создавать системы искусственного интеллекта, энергоэффективность которых многократно превышает стандартные решения. Это сделает реальным выпуск автономных приложений искусственного интеллекта, работающих от батарейки.

Одним из дополнительных преимуществ технологии ReRAM является устойчивость чипов к воздействию неблагоприятных условий, в том числе высоких температур. Это создает дополнительные перспективы ее применения в высоконадежной электронике, включая медицинскую технику.

О компаниях

"Крокус Наноэлектроника" (CNE) - первое в России BEOL (back-end-of-line) производство электронных компонентов на пластинах 300 мм с проектными нормами до 55 нм, оснащенное современным оборудованием, передовыми технологиями и возможностью работы с уникальными магнитными, диэлектрическими и ионно-проводящими материалами. Компания осуществляет завершающие стадии полупроводникового производства чипов энергонезависимой резистивной памяти, радиочастотной идентификации (RFID), магнитных датчиков, интегральных пассивных устройств, интерпозеров, а также биочипов.

Разработка и выпуск чипов памяти "Крокус Наноэлектроники" были произведены на технологии построения интегральных микросхем (КМОП) от Shanghai Huali Microelectronics Corporation (HLMC).

АО "Роснано" было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации Государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.