Минстрой сообщил об интересе регионов к очистке рек по примеру Волги

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Предложения по оздоровлению загрязненных российских рек поступают в Минстрой России. Их реализация будет зависеть от успеха федерального проекта "Оздоровление Волги", сообщил в среду замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации экологической программы фонда "Сколково" GreenTech Startup Booster.

"Поступают, конечно, другие предложения по очитке и оздоровлению реки Урал, оздоровлению реки Терек. Как хорошо мы вместе с Минприроды, с субъектами РФ, с бизнесом отработаем проект оздоровления Волги, от этого будет зависеть и оздоровление других рек, которые находятся в не очень хорошем состоянии", - сказал Егоров.

Он отметил, что только 10% стоков в Волгу проходят нормативную очистку, в целом на эту реку приходятся около 40% загрязненных стоков всей страны. Именно поэтому было решено в первую очередь заняться оздоровлением Волги, пояснил замминистра.

Егоров добавил, что по федеральному проекту "Чистая вода" планируется построить и реконструировать более 2 тыс. объектов водоподготовки. Благодаря этому, по его словам, в некоторых населенных пунктах впервые появится чистая вода. "Особенно это касается республик, таких как Калмыкия, где качество питьевой воды одно из самых худших в России", - отметил он.

Для успешной реализации этих целей Минстрой заинтересован в разработке и применении новых технологий по очистке воды, подчеркнул Егоров.

Федеральные проекты "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" входят в состав нацпроекта "Экология". Проект "Чистая вода" предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения страны. Ключевая цель проекта по оздоровлению Волги - сокращение в три раза загрязненных стоков в реку до 2024 года, для этого в регионах будут создаваться современные очистные сооружения.