Лучшие технологические проекты получат до 500 млн рублей на внедрение на Дальнем Востоке

ТАСС, 12 августа. Дальневосточный фонд высоких технологий начал открытый отбор стартапов. Наиболее перспективные технологические проекты получат на реализацию до 500 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба "Роснано", одного из создателей фонда.

"Дальневосточный фонд высоких технологий при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики объявляет о проведении открытого отбора высокотехнологичных проектов по всей России для дальнейшей интеграции лучших разработок на Дальнем Востоке. Программа поиска и отбора #GoEast продлится не менее трех месяцев. Самые перспективные технологические проекты получат инвестиции на сумму от 50 млн до 500 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий на реализацию инвестиционных планов и поддержку НИОКР. Часть средств должна быть направлена на локализацию и развитие бизнеса на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.

Принять участие в отборе может любая технологическая компания с доказанной эффективностью и выручкой от 30 млн рублей за последний год. Приоритетными являются пять направлений разработок - IT, в том числе технологии для комфортной городской среды; энергетика; био- и медицинские технологии; промышленные технологии, в частности робототехника и интернет вещей, а также технологии в образовании. Прием заявок продлится до 5 октября. Фонд совместно со сторонними экспертами отберет до пяти сильнейших проектов, в ходе отбора проекты разработают бизнес-план по интеграции своих решений и технологий на Дальнем Востоке.

"Главная задача властей и институтов развития - привлекать инвестиции, развивать экономику Дальнего Востока, поддерживать отрасли и стимулировать создание высокотехнологичных производств. Это значит, нужно помогать инвесторам, создавать условия, чтобы запускались и успешно реализовывались новые инвестиционные проекты в том числе в сфере высоких технологий", - отметил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов добавил, что в регионе идет системная работа по созданию комфортной среды для бизнеса. "Технологическое развитие Дальнего Востока - важная задача, для решения которой требуется наличие прорывных идей и участие лучших специалистов. Поэтому мы готовы оказать содействие перспективным компаниям, которые заинтересованы в применении и развитии своих разработок на Дальнем Востоке", - сказал Козлов.

Со своей стороны, старший управляющий директор по инвестиционной деятельности УК "Роснано" Сергей Вахтеров указал, что компания готова оказывать поддержку не только деньгами, но и своими компетенциями в сфере продвижения, корпоративного управления и менеджмента. "Вместе с компаниями-заявителями мы также готовы строить эффективный диалог с крупными потенциальными потребителями продукции", - сообщил Вахтеров.

О фонде и "Роснано"

Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года по поручениям президента РФ Владимира Путина и вице-премьера - полпреда главы государства на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Объем фонда, целью которого является развитие в регионе высокотехнологичного бизнеса, составляет 5 млрд руб. Инвесторами являются Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ВЭБ.РФ), "Роснано" и РВК. Фонд инвестирует в IT, промышленные технологии, альтернативную энергетику, робототехнику, сервисы "умных городов", биотехнологии.

АО "Роснано" создали в 2011 году в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направили на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданная в декабре 2013 года управляющая компания "Роснано", которую возглавляет Анатолий Чубайс. В настоящее время группа "Роснано" (АО "Роснано", УК "Роснано" и ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития.