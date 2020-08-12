"Интеррос" связал отказ "Русала" от снижения дивидендов "Норникеля" с зависимостью от них

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Компания Владимира Потанина "Интеррос", владеющая 33,8% акций "Норникеля", связала отказ другого акционера - "Русала" от понижения дивидендов с его зависимостью от них.

"Зависимость от дивидендов "Норникеля" - главная причина, по которой "Русал" в очередной раз отверг предложение "Интерроса" о снижении дивидендных выплат. "Интеррос" расценивает последние публичные заявления "Русала" как попытку использовать ситуацию с разливом топлива и оказать давление на "Норникель" с целью заключить новое акционерное соглашение, которое бы гарантировало "Русалу" выплату максимальных дивидендов", - отмечается в сообщении "Интерроса".

Ранее крупнейший акционер и глава "Норникеля" Владимир Потанин заявил, что акционерное соглашение "Норникеля" стало рудиментом, который не нужен для дальнейшего эффективного развития компании. По мнению Потанина, видение "Интерроса" и "Русала" в отношении принципов управления в "Норникеле" сегодня принципиально различаются, поскольку "Русал" выступает за дальнейшее ужесточение систем контроля, что на взгляд "Интерроса" противоречит принципам нормального корпоративного управления". Сохранение акционерного соглашения может привести к еще большему давлению на "Норникель" с целью получать максимальные дивиденды, считает глава "Норникеля".

"Русал", в свою очередь, выступил против снижения дивидендов "Норникеля" и призвал направить их на развитие российской экономики.

"Русал" обвиняет команду "Норникеля" в непрофессионализме в ситуации, когда не сумел у себя в компании создать устойчивую бизнес-модель, которая была бы конкурентоспособна на мировом рынке", - говорится в сообщении.

В сообщении "Интерроса" отмечается, что за 12 лет, прошедших с момента покупки пакета акций "Норникеля", "Русал" не выдвинул ни одной значимой инициативы, направленной на модернизацию "Норникеля" или на расширение его рудной и производственной базы, и направлял все свои усилия лишь на получение максимальных дивидендов.

По мнению "Интерроса", без дивидендов "Норникеля" денежный поток "Русала" от собственного бизнеса не покрывает его расходы. "Вопреки своим заявлениям, "Русал" не вкладывает полученные от "Норникеля" дивиденды в российскую экономику, а их существенная часть уходит на выплаты банкам по кредитам", - говорится в сообщении.

Об акционерном соглашении

Акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Потанина (владеет 33,8% акций), "Русал" (27,8% акций), основным акционером которого на тот момент являлся Олег Дерипаска, и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,2% акций) - в 2012 году подписали новое акционерное соглашение, предусматривающее, в частности, выплату дивидендов исходя из плавающей ставки, рассчитанной как доля EBITDA, привязанная к уровню задолженности. По действующему соглашению "Норникель" выплачивает дивиденды в размере 60% от EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8x. Согласно дивидендной политике, минимальный уровень дивидендов до 2022 года установлен в размере $1 млрд. Дерипаска и Потанин имели давние разногласия по стратегии управления "Норильским никелем", объему дивидендов и участию компании в инвестпроектах. Основное акционерное соглашение "Норникеля" действует до 1 января 2023 года.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.