Тренды в сфере интеллектуальной собственности обсудят на конференции Distant & Digital

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Международная онлайн-конференция Distant & Digital, посвященная трендам рынка интеллектуальной собственности и цифровизации права в период пандемии, пройдет 8-9 октября 2020 года. Об этом сообщили в среду организаторы конференции.

"8-9 октября 2020 года состоится онлайн-конференция Distant & Digital, которая объединит два крупнейших в России и странах СНГ публичных мероприятия по развитию сферы интеллектуальной собственности и цифрового права - "IP Академию" и Skolkovo LegalTech", - говорится в сообщении.

Организаторами форума являются Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), международный коммуникационный бренд IPQuorum, соорганизатором и партнером модуля выступает Фонд "Сколково".

В ходе мероприятия представители органов власти, топ-менеджеры российских и зарубежных технологических компаний, мировые лидеры сфер интеллектуальной собственности и цифровизации юридических процессов обсудят структурные изменения, которые повлекла за собой ускорившаяся диджитал-трансформация управления интеллектуальной собственностью, работы юриста и оптимизации бизнес-процессов.

"Своим видением ситуации в отрасли поделятся такие эксперты международного уровня, как главный операционный директор Сингапурской академии права (SAL), исполнительный директор SAL Ventures Пол Нио, председатель ALTA (Азиатско-Тихоокеанская Ассоциация инноваций и технологий в юридической сфере) Джош Ли, доцент кафедры права Сингапурского университета управления (SMU) Джеральд Сох и другие", - сообщили организаторы.

Отмечается, что развитие сегмента LegalTech (цифровые платформы для оптимизации работы юридических служб) призвано способствовать глубокому преобразованию бизнес-процессов и осваиванию новых компетенций специалистами для полного использования возможностей цифровых технологий и юридической практики.

"Осенью мы наконец-то сможем подвести первые серьезные итоги пандемии, проанализировать ее влияние на такие основополагающие сферы, как право, бизнес, творчество. Многие компании не смогли перестроиться и вынуждены были уйти с рынка, некоторые смогли выжить за счет того, что вовремя успели адаптировать свою бизнес-модель к новому формату предоставления и потребления. Для самых удачливых пандемия стала точкой роста потребности в технологии, клиентской базы и в конечном итоге выручки. Distant & Digital (дистанция и "цифра" - прим. ТАСС) - новая парадигма и современная реальность, которой мы посвящаем нашу конференцию", - цитируют в сообщении директора по развитию юридических технологий Фонда "Сколково" Антона Пронина.

Объединение Skolkovo LegalTech и "IP Академии"

В программе конференции запланированы четыре тематических трека, три из которых - с мотивирующими названиями "Создавай", "Управляй", "Защищай", говорится в сообщении. Первый посвящен разработке, созданию творческого продукта и возникновению интеллектуальных прав на него, второй - эффективному использованию и монетизации, "цене и ценности IP", темой третьего станут рынки, конкуренция и защита права, инвестиции и экспорт. Четвертым станет трек "LegalTech. Цифровые решения в юриспруденции, законотворчестве и жизни".

Организаторы конференции подчеркивают, что Distant & Digital является продолжением проектов Skolkovo LegalTech и "IP Академия". Отмечается, что Skolkovo LegalTech - одно из крупнейших событий в сфере LegalTech в РФ, в прошлом году она прошла при поддержке IPChain и ФИС в обновленном формате под названием Skolkovo LegalTech Black Edition и объединила представителей ведущих консалтинговых компаний и мировых экспертов по трансформации бизнеса в эпоху LegalTech. "IP Академия" - проект на базе Патентной школы "Сколково", который стал крупнейшим в РФ и странах СНГ образовательным мероприятием для специалистов сферы интеллектуальной собственности, наукоемких и креативных областей экономики.

"Пандемия существенно трансформировала подходы и способы ведения бизнеса, и в этих условиях сложившаяся практика управления интеллектуальной собственностью, как и работа юриста, уже претерпевает существенные системные изменения. Участники конференции представят реальные кейсы из различных сфер экономики в период пандемии и оценят ее влияние на развитие отрасли в период снижения темпов мирового экономического роста", - говорится в сообщении.

Управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности "Сколково" Антон Пушков подчеркнул важность предлагаемой повестки. Он выразил уверенность в том, что конференция Distant & Digital станет отправной точкой для позитивных изменений в сфере интеллектуальной собственности и LegalTech.

"В посткоронавирусную эпоху решающую роль играют два ключевых тренда - Distant & Digital. Именно они продиктовали логику и концепцию нового формата общей конференции "IP Академии" и Skolkovo LegalTech. Мы объединились, чтобы определить, какие изменения привнесла эпоха "новой нормальности", как изменится бизнес в различных сферах креативной экономики и работа юристов. За два дня работы мы планируем собрать более 2 тысяч участников, провести около 50 мероприятий, привлечь свыше 200 экспертов из Великобритании, Сингапура, стран СНГ", - цитируют в сообщении Пушкова.