Маркировка позволит проследить доставку пациентам вакцины от коронавируса

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Цифровая маркировка, введенная для всех лекарств в июле текущего года, позволит проследить доставку до конечного получателя вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду в ходе брифинга, посвященного первой зарегистрированной вакцине от коронавируса.

"С июля в РФ запущена маркировка препаратов, <...> каждый препарат имеет свой QR-код - специальный цифровой паспорт - и вводится в систему, то есть проследить движение препарата и сопоставить непосредственно его с получателем вакцины - такие возможности на сегодняшний день имеются", - сказал он.

Минздрав РФ 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. По данным РФПИ, Россия уже получила запросы от 20 стран на 1 млрд доз вакцины.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года. Для остальных лекарств, согласно закону об обращении лекарственных средств, предусмотрен поэтапный переход на маркировку с января по июль 2020 года.