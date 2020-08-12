Кабмин внес в Думу соглашение о создании Евразийского регионального центра НБР БРИКС в РФ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство в среду внесло на ратификацию в Госдуму проект соглашения о размещении в России Евразийского регионального центра Нового банка развития (НБР) БРИКС. Текст опубликован в думской электронной базе.

В соглашении указано, что Евразийский региональный центр будет размещаться в Москве. При этом банк сможет открывать дополнительные представительства в других городах РФ.

Соглашение было подписано 13 ноября 2019 года в городе Бразилиа в ходе 11-го саммита БРИКС. Согласно пояснительным материалам, целью создания центра в РФ "является содействие реализации основных видов деятельности банка на территории Российской Федерации, а в последующем при расширении состава акционеров банка и в странах Евразийского региона" выполнение таких функций, как поддержка реализации проектов банка с участием нескольких евразийских государств, сотрудничество с государственными и частными структурами.

Документом для банка и его сотрудников предусмотрен ряд привилегий и иммунитетов. Так, банк, его имущество, активы, доходы, переводы и сделки не облагаются налогами, они освобождены от таможенных сборов. "Имущество и архивы банка обладают иммунитетами от обыска, реквизиции, конфискации. Все управляющие, директора, их заместители, должностные лица и сотрудники банка будут иметь иммунитет от правового преследования, иммиграционных и налоговых ограничений", - говорится в пояснительных материалах.

Региональный центр НБР не подлежит регистрации на территории РФ, а его деятельность не требует лицензии, он также не подлежит регулированию со стороны Центробанка РФ. Помимо этого, российское законодательство об обязательном социальном страховании не распространяется на персонал Евразийского регионального центра.