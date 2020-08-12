Туризм и ресторанный бизнес на Кубани лидируют по темпам восстановления в период пандемии

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Туризм и ресторанный бизнес по показателям безналичной оплаты (эквайринга) в Краснодарском крае, являющемся одним из основных курортных регионов России, опережают другие отрасли экономики по темпам восстановления в условиях пандемии коронавируса в связи с высокой загруженностью курортов. Об этом сообщила на пресс-конференции в среду управляющий краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Туристическую отрасль и ресторанный бизнес в Краснодарском крае признали наиболее пострадавшими в период пандемии. Накануне власти региона сообщали, что курорты края с начала года посетили более 5,3 млн туристов, это на 40% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

"Исходя из динамики оборота торгового эквайринга быстрее других восстанавливаются отрасль туризма, ресторанный бизнес и сфера продаж электронной техники. Основное направление отдыха россиян - это Сочи, Черноморское побережье (Геленджик, Анапа, Новороссийск) и побережье Азовского моря. Мы работаем напрямую с многими отельерами: финансируем не только текущую деятельность, но и не остановили нашу инвестиционную деятельность, фактически все отели заполнены на 99,9% - это и есть тот момент, который говорит о темпах восстановления отрасли", - сказала Сергиенко.

Меньше всего в период пандемии в регионе пострадали отрасли агропромышленного комплекса и недвижимости. По поводу программ поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса Сергиенко сообщила, что за первое полугоде Сбербанк предоставил предпринимателям Краснодарского края займы на сумму более 9 млрд рублей, что практически на 50% превышает объемы выдачи аналогичного периода прошлого года.

Управляющий отделением Сбербанка также добавила, что совокупный кредитный портфель в первом полугодии превысил 411 млрд рублей, он увеличился на 15% по сравнению с тем же отчетным периодом прошлого года. Серьезный рост фиксируют по кредитному портфелю для физических лиц: объем кредитного портфеля составил 288 млрд рублей, это на 17% больше, чем в первом полугодии 2019 года, выдали кредитов на 32 млрд рублей (на 15% больше), средний размер кредита составил 220 тыс. рублей.

По словам Сергиенко, на 10% выросли объемы жилищного кредитования, за первое полугодие выдали 11 тыс. ипотечных займов на 23 млрд рублей, средний размер - 2 млн рублей.