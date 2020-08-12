Мишустин включил Дегтярева в состав правкомиссии по развитию Дальнего Востока

ХАБАРОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин включил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, совещание с членами которой пройдет 18 августа в Благовещенске. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

"Включить временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Дегтярева М. В. в состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, утвержденный распоряжением правительства Российской федерации от 17 сентября 2013 г. <…>, исключив из него Фургала С. И.", - говорится в опубликованном документе.

Ранее пресс-служба правительства РФ сообщила, что Мишустин 13-18 августа посетит Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. В Благовещенске глава кабмина проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения президента по ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО). Посещение Хабаровского края в программе поездки премьера на данный момент не значится.

Президент России Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен Дегтярев, возглавлявший комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.