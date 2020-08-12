Путин поручил проработать реализацию проекта "Морской перегрузочный терминал" на Камчатке

НОВО-ОГАРЕВО, 12 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопросы реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный терминал" на Камчатке. Соответствующее поручение он дал в ходе видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым.

"Здесь нужно, видимо, и чтобы "Новатэк" сам принял участие, и "Газпром", и правительство, и край. Давайте проработаем", - сказал президент, комментируя просьбу своего собеседника оказать поддержку, чтобы сдвинуть инвестпроект с мертвой точки.

Солодов доложил президенту, что совместно с Министерством энергетики РФ проработан вопрос замещения дефицита природного газа за счет СПГ в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта "Морской перегрузочный терминал", которым занимается ПАО "Новатэк". По его словам, разработано технико-экономическое обоснование по строительству плавучей станции регазифицикации, и уже получено согласование командования Тихоокеанского флота по размещению в Авачинской бухте. Реализация проекта позволит обеспечить стабильные поставки и реализацию инвестиционных проектов общим объемом более 70 миллиардов рублей, а также обеспечит население газом. Солодов также отметил, что появится возможность модернизировать коммунальную инфраструктуру, износ которой составляет до 70%. "Вопрос мы с Минэнерго проработали, но необходимо ваше поручение, Владимир Владимирович, правительству вместе с "Газпромом" по строительству инфраструктуры. Ее социально-экономический эффект и, главное, качество жизни, которое [она] потянет, несопоставимы с расходами на нее", - доложил Солодов.

Путин заметил, что ему известны эти проблемы и вопросы. "Действительно, с 2007 года мы начали вопросы газификации решать на Камчатке, но объем добычи не оказался таким, каким прогнозировался, более того, он падающий. И "Газпром" считает, что уйдет с 250 с небольшим [миллионов кубических метров] до, по-моему, 150", - уточнил глава государства. Поэтому, по его словам, "нужно предпринимать здесь энергичные усилия, тем более что у "Новатэка" там будет достаточно большой хаб сжиженного природного газа". "Это хороший источник, надежный. Давайте поработаем вместе. Хорошо", - заключил президент.