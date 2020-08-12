Эксперт оценил перспективы нового российского чипа энергонезависимой памяти на рынке

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский чип энергонезависимой памяти нового поколения, разработанный портфельной компанией "Роснано" "Крокус Наноэлектроника", будет позитивно воспринят рынком. Об этом заявил в среду ТАСС Александр Гребенник - генеральный директор компании "РСТ-Инвент", которая является проектным предприятием ОАО "Роснано".

"РСТ-Инвент" занимается, в частности, разработкой и производством радиочастотных идентификаторов - RFID-меток, где могут использоваться новые чипы "Крокус Наноэлектроники", характеристики которых находятся на уровне передовых мировых показателей.

"Я думаю, что российский чип будет позитивно воспринят национальными рынками, национальными отраслями. И, вполне возможно, это даст новый толчок развитию технологий в нашей стране, да и не только", - сказал Гребенник.

Дальнейшие работы "Крокус Наноэлектроника" будет проводить в сотрудничестве с российскими и зарубежными партнерами компании. Основная цель - интеграция российских чипов памяти в инновационные продукты наиболее перспективных областей микроэлектроники: интернет вещей, системы искусственного интеллекта, промышленную автоматизацию, портативную и медицинскую техники. Первым продуктом с новой микросхемой памяти, который планируется к выпуску, является чип радиочастотной идентификации (технология UHF RFID), использующийся, в частности, для маркировки товаров при складском учете.

Как отметил Гребенник, высокая доля комплектующих зарубежного происхождения в какой-то степени является сдерживающим фактором при принятии RFID-технологий для многих отраслей российской экономики.

"Поэтому, конечно же, появление российского UHF-чипа даст новый стимул для развития рынка. В первую очередь это должно подхлестнуть интерес к технологии со стороны государственного сектора, т. е. со стороны тех, для кого снижение зависимости от продукции импортного производства является важнейшей задачей в рамках исполнения программы импортозамещения", - отметил он.

Новая разработка важна и для коммерческих компаний, ее применение приведет к сокращению валютных рисков и, в целом, рисков, связанных с внешнеэкономической деятельностью. "Для нашей компании российский чип крайне важен, потому что мы видим огромные перспективы применения чисто российских меток на российских рынках и рынках ближнего зарубежья", - сказал собеседник агентства.

Перспективы развития

Отвечая на вопрос о перспективах по расширению использования продукции "Крокус Наноэлектроники" его компанией, если указанная технология докажет свою эффективность, Гребенник отметил, что видит два пути. Первый - Развитие уже созданного чипа. "Если он оправдает ожидания, то развитие этого направления выглядело бы абсолютно разумным. Тут можно рассматривать различные сценарии, например, формирование и предоставление рынку качественно нового функционала и возможностей в области автоматизации производства, учетных процессов с применением технологий RFID", - сказал гендиректор "РСТ-Инвент".

Возможно и второе направление, о конкретном наполнении которого пока говорить рано, но, отметил он, исходя из того, что успех в чем-то одном, как правило, всегда тянет за собой успехи и во многих других направлениях, в том числе нетиповых - здесь есть над чем поработать, над чем "пофантазировать".

"Мы, естественно, с удовольствием воспользуемся этой успешной историей, чтобы продвигать и наши решения, и решения наших партнеров", - заключил Гребенник.

АО "Роснано" было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации Государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.