Никитин: нижегородский бюджет получит около 9,8 млрд рублей федеральной поддержки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Бюджет Нижегородской области пополнится безвозмездными поступлениями из федерального бюджета на 9,798 млрд рублей, сообщил в среду журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Регион получит очень крупную поддержку из федерального бюджета - более 9 млрд рублей. Причем, 3,5 млрд рублей - это дотация именно на сбалансированность бюджета. Очень важно, что средства поступают и на такие цели, как дополнительные выплаты медицинским работникам, поддержка безработных граждан", - пояснил Никитин.

Он отметил, что федеральные средства направят на сокращение доли загрязненных сточных вод по нацпроекту "Экология" и ликвидацию свалки ТБО в Шуваловской промзоне в Нижнем Новгороде. Средства также выделят на подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода. В частности, 2,2 млрд рублей планируется потратить на благоустройство 11 объектов: территории Нижегородской ярмарки в комплексе с площадью Ленина, Окской набережной, мыса Стрелки, Александровского сада и ряда других объектов. Более 224,2 млн рублей предусмотрели на ремонтные работы и благоустройство территории Нижегородского кремля.

"Пройден самый сложный период пандемии, и мы возвращаемся к реализации планов по подготовке к 800-летию города. Серьезные средства выделяются на благоустройство 11 знаковых городских пространств. Времени осталось не так много", - добавил Никитин.

Губернатор также уточнил, что при принятии поправок Законодательным собранием региона доходы областного бюджета увеличат на 9,2 млрд рублей - до 203,4 млрд рублей. Расходы повысят на 8,9 млрд рублей - до 222,8 млрд рублей.