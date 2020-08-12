Туристический ретро-поезд начнет курсировать из РФ в Абхазию

СОЧИ, 12 августа. /ТАСС/. Туристический ретро-поезд начнет курсировать по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра с 15 августа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города Сочи в среду.

"15 августа начнет курсировать новый туристический поезд № 927/928 "Сочи" сообщением Туапсе - Сочи - Гагра. В его составе отреставрированный локомотив, купейные и плацкартные вагоны, оформленные в стилистике 70-80-х годов прошлого века. <…> По прибытии в Гагру туристы смогут совершить экскурсию на озеро Рица, дачу Сталина и к другим достопримечательностям Абхазии и отправиться обратно на том же поезде", - говорится в сообщении.

В пути пассажирам будет предоставлен доступ к мультимедийному порталу с информацией о курортах Черноморского побережья. Кроме того, в меню вагона-ресторана будут включены блюда русской и абхазской кухни.

Уточняется, что из Сочи состав будет отправляться по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 08:00 и прибывать в Гагру в 11:30. Из Гагры - по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:00, прибывая в Сочи в 22:25. Также один раз в неделю поезд будет ходить по укороченному маршруту - между Гагрой и Сочи.

С 1 августа были сняты введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения на пересечение российско-абхазской границы. Ранее из-за пандемии коронавируса на границе действовали ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки. С 7 августа возобновилось железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией.