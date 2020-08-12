Британская Rebel Energy планирует оцифровать часть рабочих процессов с помощью AI

ТАСС, 12 августа. Британский энергопровайдер Rebel Energy объявил о намерении трансформировать свои рабочие процессы и создать энергетическую компанию нового типа на базе облачных технологий и AI. Как сообщило в среду издание Smart Energy International, для реализации этого проекта будет заключено партнерство с технологической компанией Blue Prism.

"Мы наблюдаем зарождение нового поколения бизнес-лидеров, которые высоко оценивают потенциал "интеллектуальной" автоматизации операционной деятельности. Встраивая передовые цифровые решения в структуру своих процессов, такие компании способны преобразовать отрасль и создать исключительно высокую ценность для клиентов", - отметил исполнительный директор Blue Prism Терри Уолби.

Для реализации инициативы Rebel Energy будет использовать облачную платформу Blue Prism, предназначенную для "умной" автоматизации процессов с помощью алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта. Таким образом компания намерена осуществить частичный переход к так называемой "цифровой рабочей силе" на базе SaaS (software as a service) для упрощения процесса обработки данных.

Ожидается, что благодаря автоматизации рутинных процессов сотрудники Rebel Energy смогут посвятить значительную часть своего рабочего времени более сложным интеллектуальным и творческим задачам.