ВЭБ.РФ профинансировал поставку более 1400 вагонов для московского метрополитена

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. ВЭБ.РФ c использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) профинансировал приобретение и предоставление в лизинг 1432 вагонов "Москва" и "Ока" для московского метро на условиях контракта жизненного цикла (КЖЦ), говорится в сообщении госкорпорации.

Совокупная стоимость поставленных вагонов составляет 109 млрд рублей, из которых в течение 2016-2020 годов ВЭБ.РФ предоставил 78,5 млрд рублей, в том числе 63 млрд рублей за счет привлечения средств ФНБ. Возврат кредитных средств должен быть произведен до конца 2035 года.

Вагоны метро серии "Москва" были разработаны специально для Московского метрополитена. "Новые составы имеют сквозной проход, широкие дверные проемы, новую систему светового оповещения, открытия и закрытия дверей, интерактивные схемы метро для построения маршрутов и USB-порты для зарядки гаджетов. В каждом вагоне работают климатические системы с функцией обеззараживания воздуха. Поезда выпускаются в нескольких вариантах, среди которых модификация для открытых линий и серия "Москва-2019"", - добавили в ВЭБ.РФ.

Современные поезда курсируют на Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской, Калужско-Рижской, Сокольнической, Таганско-Краснопресненской линиях столичной подземки.

"ВЭБ.РФ выполнил свои обязательства перед партнерами и клиентами - предоставлял кредитные средства в срок, также в срок обеспечивается возврат средств в ФНБ. Для нас, как института развития, также важна и поддержка отечественного производителя", - отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Николай Цехомский.

Подвижной состав для метрополитена Москвы произведен на мощностях АО "Метровагонмаш" (входит в состав АО "Трансмашхолдинг"). "При проектировании и производстве мы используем в конструкции вагона компоненты, которые отвечают самым строгим требованиям, предъявляемым к безопасности и сроку службы, - также сказал заместитель генерального директора по развитию городского транспорта "Трансмашхолдинга" Андрей Васильев. - В настоящий момент холдинг активно работает над новыми поездами, которые станут еще более технически совершенными и комфортабельными".