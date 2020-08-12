В Астраханской области в 2021 году начнется экспериментальная высадка технической конопли

АСТРАХАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Первую экспериментальную высадку технической конопли в Астраханской области запланировали на 2021 год, проектом заинтересовались несколько крупных инвесторов, которые собираются запустить предприятие полного цикла на территории региона. Об этом ТАСС сообщил в среду министр сельского хозяйства Астраханской области Руслан Пашаев.

"Сейчас мы общаемся с потенциальными инвесторами, инициаторами проекта, смотрим участки, которые им подходят. В этом году мы высеивать не будем, но со следующего года у нас будут пробные посадки, будем пробовать разные семена, чтобы посмотреть, какой результат дают те или иные сорта", - сказал Пашаев. Он уточнил, что этой культурой ранее не было в регионе.

Он также добавил, что те инвесторы, которые интересуются проектом на территории Астраханской области, планируют запускать предприятия полного цикла, включающие выращивание конопли, ее сбор и переработку.

"Мы и с фермерами также отрабатываем вопрос, чтобы засеивать коноплю как предшественника основной культуры. Это интересное растение, оно хорошо растет как предшественник либо томатам, либо картофелю", - уточнил Пашаев.

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей Астраханской области, лидирующие позиции в агропромышленном комплексе сохраняет отрасль растениеводства. В регионе работают более 150 сельхозпредприятий, около 3 тыс. фермерских хозяйств.