"Роснефть" вдвое увеличит перевалку нефтепродуктов в Архангельске

ТАСС, 12 августа. "Роснефть" в два раза увеличивает в 2020 году перевалку нефтепродуктов для северного завоза через терминал в Архангельске по сравнению с 2019 годом, говорится в среду в сообщении департамента информации и рекламы компании.

"Благодаря проведенной модернизации оборудования на терминале НК "Роснефть" в Архангельске отгрузка нефтепродуктов для северного завоза достигнет 110 тыс. тонн. Этот объем превышает в два раза показатели прошлого года", - говорится в сообщении.

На ключевых объектах терминала внедрили систему оперативного учета нефтепродуктов, повысившую производительность и точность измерений.

Кроме того, уже с октября начнутся поставки нефтепродуктов через мощности "РН-Архангельскнефтепродукта" в адрес ГМК "Норильский никель". К маю будущего года "Роснефть" поставит предприятиям, расположенным в Норильском промышленном районе, до 123,9 тыс. тонн нефтепродуктов. Поставки будут осуществляться по Северному морскому пути. Компания также рассматривает другие возможности по увеличению перевалки через терминал в Архангельске.

"Роснефть" увеличивает отгрузки через морской порт Архангельска металлоконструкций и оборудования на проекты компании по освоению месторождений Арктической зоны, в том числе для наиболее крупного проекта - "Восток-Ойл". Ранее компания уже отправила отсюда около 17 тыс. тонн грузов.