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Казахстан с 17 августа планирует возобновить авиасообщение с Россией

Также поэтапно возобновляются полеты в ОАЭ, Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет и Украину

НУР-СУЛТАН, 12 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены с 17 августа поэтапно возобновить авиасообщение с семью странами, в том числе с Россией. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения Казахстана, уровня эпидемиологической обстановки, согласно карте Всемирной организации здравоохранения, с 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

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БелоруссияУкраинаКазахстанОАЭГерманияНидерландыЕгипетРоссия
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