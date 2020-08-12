Первый в СКФО завод по производству сжиженного газа планируют построить на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 12 августа. /ТАСС/. Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ), который будет первым в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), планируется построить на Ставрополье до конца 2022 года. Проектная мощность предприятия превысит 50 тыс. т СПГ в год, сообщило в среду управление по информполитике правительства края.

"Первый в Северо-Кавказском федеральном округе завод по производству сжиженного природного газа планируется построить в Буденновском муниципальном районе. Вопросы реализации масштабного инвестиционного проекта прорабатывает с инвестором Минпром края. Строительство завода планируется завершить до конца 2022 года. Проектная мощность предприятия превышает 50 тыс. т СПГ в год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем объемы производства могут быть увеличены в зависимости от потребности коммунальных и промышленных предприятий и транспортных компаний.

"Одновременно со строительством завода инвестор будет развивать инфраструктуру пунктов заправки сжиженным природным газом: строить полноценные заправки и внедрять модули на уже существующие объекты. Это позволит охватить основные направления грузоперевозок по краю. При этом планируемое расстояние между заправками не будет превышать 300 километров", - сообщил глава Минпрома края Виталий Шульженко, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-службе министерства промышленности, энергетики и связи региона ТАСС сообщили, что инвестор и суммы пока не раскрываются.

Основными преимуществами СПГ перед дизельным топливом является увеличенный запас хода (до 1,5 тыс. км от заправки до заправки против 500 км у ДТ), более низкие финансовые затраты на 1 километр пути, а также увеличение ресурса двигателя до двух раз.