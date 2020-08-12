Чехия не подпишет с США соглашение о развитии атомной энергетики

ПРАГА, 12 августа. /ТАСС/. Чехия не будет подписывать в ходе проходящего визита в республику госсекретаря США Майкла Помпео соглашения с Америкой о развитии атомной энергетики, чтобы не создать выгодные условия для компании Westinghouse в предстоящем тендере на строительстве нового энергоблока АЭС "Дукованы" (юго-восток Чехии). Об этом сообщила в среду пражская газета DenikN.

По сведениям издания, американская сторона хотела подписать этот документ в среду, когда у Помпео проходят переговоры с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и президентом республики Милошем Земаном.

Во вторник премьер Бабиш заявил, что вынесение на обсуждение вопроса о строительстве на чешских АЭС новых энергоблоков он ожидает от американской стороны. По его словам, он относится с пониманием к тому, "что США с удовольствием получили были какую-то предпочтительную позицию" в сфере мирного атома в Чехии, однако, подчеркнул премьер, тендер по строительству в республике новых энергоблоков должен быть "прозрачным и объективным".

Госдепартамент США в четверг, согласно чешским СМИ, информировал, что на встречах с президентом и премьером американский политик намерен поднять вопрос о зависимости республики от поставок энергетического сырья из РФ. СМИ не исключают вероятность того, что Помпео будет лоббировать интересы компании Westinghouse перед предстоящим тендером на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы".

Планы возведения энергоблока

Чешское правительство в июне прошлого года приняло решение приступить к реализации проекта возведения нового энергоблока АЭС "Дукованы". Его мощность составит 1 200 МВт. Выбор компании-поставщика, как подчеркивалось тогда, состоится до 2024 года.

Возведение нового энергоблока должно начаться в 2029 году и завершиться в 2036 году. Тендер на строительство оценивается в 140-160 млрд крон (около $5,9-6,4 млрд). Этот энергоблок заменит на АЭС "Дукованы" один из четырех действующих, которые были сооружены в 1985-1987 годах. Оставшиеся будут работать до 2045-2047 годов. Станция сейчас обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии.

О намерении принять участие в тендере в начале 2018 года заявили российская госкорпорация "Росатом", Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP, а также совместное французско-японское предприятие Mitsubishi Atmea. Основными критериями при определении победителя, как подчеркивают в Праге, станут стоимость строительства, безопасность и технологические возможности предложенных проектов. Кроме того, правительство будет учитывать геополитические интересы республики.