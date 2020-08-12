Скоростной поезд "Стриж" свяжет Санкт-Петербург с городами Поволжья

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Новый скоростной поезд "Стриж" будет курсировать между Санкт-Петербургом и Самарой в августе и начале сентября. Об этом говорится в сообщении РЖД.

"Стриж" способен развивать скорость до 200 км/ч, время в пути на маршруте сократится почти вдвое.

В первый рейс поезд "Стриж" № 713/714 из Санкт-Петербурга отправится 21 августа, из Самары - 22 августа. Из северной столицы поезд будет отправляться в августе по нечетным датам, а также 2 и 4 сентября в 00:45 и прибывать в Самару в 19:50 тех же суток. В обратном направлении из Самары поезд будет отправляться по четным датам в августе, а также 1, 3 и 5 сентября в 00:20 и прибывать в Санкт-Петербург в 19:20 того же дня.

В пути предусмотрены остановки на следующих станциях: Москва (Курский вокзал), Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород (Стригино), Арзамас, Саранск и Сызрань.

В составы поездов "Стриж" включены вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го классов, спальные вагоны класса "Люкс". Все вагоны оборудованы системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, а также экологически чистыми туалетными комплексами. В вагонах 1-го и 2-го классов есть индивидуальное освещение, аудио- и видеосистема с возможностью подключения индивидуальных наушников, розетки для подзарядки мобильных устройств и индивидуальные столики. Купе в вагонах СВ предназначены для двух пассажиров, каждое оборудовано индивидуальным санузлом с душем. Также в купе есть столик, сейф, вешалки для одежды и кнопка вызова проводника. Доступ в купе обеспечивается индивидуальной картой-ключом.

"Запуск скоростного поезда "Стриж" позволит улучшить межрегиональные транспортные связи, повысить качество транспортного обслуживания пассажиров, а также будет способствовать развитию внутрироссийского туризма", - отметили в РЖД.