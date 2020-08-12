Высокотехнологичное производство белка и пищевых волокон открылось в Подмосковье

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Строительство завода по производству белка и пищевых волокон завершилось в Рузском городском округе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Завершилась основная фаза строительства завода по производству животного белка и пищевых волокон в Рузе. Цели проекта - минимизация зависимости рынка животных белков и пищевых волокон от импортных поставок. Инвестиции в проект составляют более 350 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Завод построил мясокомбинат "Рузский". "Производственные мощности завода на текущий момент составляют порядка 2,5 тыс. т животного белка в год и 2 тыс. т пищевых волокон в год. Отмечу, что на предприятии используется только отечественное сырье", - подчеркнул Разин.

После выхода на полную производственную мощность предприятие станет самым крупным производителем в этом направлении в Европе. По словам Разина, к концу текущего года мощности завода увеличатся до 10 тыс. тонн производимой продукции в год.

"Это позволит практически полностью покрывать потребности рынка РФ в данных видах продукции", - отметил Разин.

По словам министра, также увеличится и количество новых рабочих мест, сейчас предприятие обеспечило работой около 100 жителей этого округа. Он добавил, что предприятие аттестовано на поставки своей продукции в страны Таможенного союза, Китай, Мексику и ряд других стран.