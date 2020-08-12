ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. ОПЕК ухудшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть в 2020 году на порядка 100 тыс. баррелей в сутки из-за замедления экономической активности в ряде стран. Таким образом, ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки в текущем году (в июльском отчете прогноз был на уровне 8,95 млн баррелей в сутки), следует из августовского отчета организации.

По оценке ОПЕК, спрос на нефть в мире в 2020 году составит 90,63 млн баррелей в сутки. При этом уже в 2021 году ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 7 млн баррелей в сутки, до 97,6 млн баррелей в сутки, так как ОПЕК ожидает, что коронавирус будет локализован и не будет разрушительно влиять на мировую экономику.

Несмотря на то, что экономика начинает восстанавливаться, ОПЕК отмечает, что в следующем году спрос на топливо не вернется к уровням до пандемии из-за изменения рынка труда и распространением практики дистанционной работы.

Добыча стран "не ОПЕК"

Добыча жидких углеводородов (нефти и газоконденсата) в странах, не входящих в ОПЕК, в 2020 году сократится на 3,03 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем годом ранее. В 2021 году ожидается рост показателя почти на 1 млн баррелей в сутки.

Показатель по изменению добычи в текущем году был улучшен по сравнению с предыдущим отчетом на 235 тыс. баррелей в день.

"Прогноз по добыче жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2021 году пересмотрен в сторону увеличения на 66 тыс. баррелей в день. Теперь ожидается, что показатель вырастет на 0,98 млн баррелей в день в основном из-за более сильного, чем ожидалось, восстановления добычи в Канаде", - отмечает ОПЕК.

По прогнозам организации, во втором квартале текущего года добыча нефти в странах "не ОПЕК" снизилась примерно на 6 млн баррелей в сутки. При этом в третьем квартале, как ожидается, показатель перейдет к росту, особенно с августа.

"Тем не менее, неопределенность, связанная с финансовыми и логистическими ограничениями добычи в США, а также потенциальная вторая волна COVID-19 во всем мире по-прежнему вызывают озабоченность", - отмечает ОПЕК.

Динамика цен на нефть

Динамика цен на нефть во втором полугодии 2020 года останется под давлением опасений второй волны распространения коронавируса и роста запасов нефти.

"В перспективе на динамику цен на нефть и нефтепродукты во втором полугодии по-прежнему будут влиять опасения по поводу второй волны пандемии и роста мировых запасов", - сообщает ОПЕК. По мнению экспертов организации, это указывает на необходимость продолжения усилий по поддержке ребалансировки рынка как со стороны предложения посредством корректировки добычи, так и со стороны спроса через усилия правительств по стимулированию оживления мировой экономики.

До конца года, полагают аналитики ОПЕК, запасы нефти в мире могут оставаться на высоком уровне из-за слабого спроса на топливо для автомобильного и воздушного транспорта. В то же время цены на газойль, мазут и нафту, как ожидается, будут и дальше получать некоторую поддержку со стороны секторов, в меньшей степени затронутых пандемией, - таких, как теплоснабжение и нефтехимия.

Выполнение сделки

Добыча нефти в странах ОПЕК в июле выросла на 0,98 млн баррелей в сутки (б/с), до 23,17 млн б/с, в основном за счет Саудовской Аравии, которая восстановила сокращенные добровольно в июне дополнительные 1 млн б/с, следует из отчета ОПЕК.

Так, добыча нефти в королевстве выросла на 0,86 млн б/с - до 8,4 млн б/с. При этом взятые на себя обязательства в соглашении ОПЕК+ Саудовская Аравия выполнила полностью. В июне дополнительные объемы сокращения к своим обязательствам на себя также брали ОАЭ и Кувейт, совокупно втроем они сократили на 1,1 млн б/с. В июле ОАЭ восстановили добычу на 98 тыс. б/с, до 2,43 млн б/с, Кувейт - на 73 тыс. б/с, до 2,16 млн б/с. Июльская добыча в обеих странах залива также полностью соответствует договоренностям в ОПЕК+.

Между тем добычу нефти в июле увеличил Ирак - на 39 тыс. б/с, до 3,75 млн б/с, что выше установленной для него квоты по добыче в 3,59 млн б/с.

Добычу нефти по соглашению ОПЕК+ сокращают только десять стран из всей организации. Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений в силу действующих против них санкций и сложной внутриполитической обстановки.

В июне страны ОПЕК выполнили соглашение на 112% от плана. При этом, по оценке ОПЕК, Россия в июне добывала 8,75 млн б/с, а в июле - 8,8 млн б/c, что выше оговоренного в соглашении уровня для РФ в 8,5 млн б/с.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в обновленном виде действует с мая. До конца июля страны альянса сокращали производство нефти на 9,7 млн б/с, квота каждой страны была сокращена на 23% от базового уровня. С августа ограничения смягчились и до конца года под сокращение попадает только 7,7 млн б/с. Россия, сократившая добычу нефти в мае-июне на 2,5 млн б/с, с августа может нарастить ее на 0,5 млн б/с. Однако министр энергетики Александр Новак говорил, что реальный рост составит 0,4 млн б/с.