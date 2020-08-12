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Дегтярев: заказы МО на корветы и Су-35 загрузят заводы Комсомольска-на-Амуре на 10 лет

По словам главы региона, это заслуга жителей города, доказавших своим трудом, что они могут производить самую современную технику
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
© Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС

ХАБАРОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Заказы Минобороны на строительство серии корветов и истребителей обеспечат загрузку судостроительного и авиационного заводов в Комсомольске-на-Амуре на 8-10 лет. Об этом сообщил в эфире радио "Комсомольская правда - Хабаровск" врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время посещения Комсомольска-на-Амуре в среду сообщил о планах заключить госконтракт на поставку истребителей Су-35С на 70 млрд рублей и шести корветов. По его словам, до конца 2028 года на реализацию гособоронзаказа в Хабаровском крае выделят до 630 млрд рублей.

"[Шойгу] привез заказ на Амурский судостроительный завод и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод. Шесть корветов и несколько десятков Су-35. Это на 8-10 лет заказ. Это огромная поддержка", - сказал Дегтярев, добавив, что контракты руководство предприятий с Минобороны подпишут в рамках форума "Армия".

Глава региона отметил, что наличие таких заказов - это заслуга жителей Комсомольска-на-Амуре, доказавших своим трудом, что они могут производить самую современную технику, держать свои предприятия в хорошем состоянии и способны выполнить такой производственный план.

Дегтярев добавил, что для реализации заказов предприятиям потребуется дополнительная высококвалифицированная рабочая сила. Региональные власти намерены решить кадровые вопросы.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайДальний Восток
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