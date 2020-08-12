Дегтярев: заказы МО на корветы и Су-35 загрузят заводы Комсомольска-на-Амуре на 10 лет

ХАБАРОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Заказы Минобороны на строительство серии корветов и истребителей обеспечат загрузку судостроительного и авиационного заводов в Комсомольске-на-Амуре на 8-10 лет. Об этом сообщил в эфире радио "Комсомольская правда - Хабаровск" врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время посещения Комсомольска-на-Амуре в среду сообщил о планах заключить госконтракт на поставку истребителей Су-35С на 70 млрд рублей и шести корветов. По его словам, до конца 2028 года на реализацию гособоронзаказа в Хабаровском крае выделят до 630 млрд рублей.

"[Шойгу] привез заказ на Амурский судостроительный завод и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод. Шесть корветов и несколько десятков Су-35. Это на 8-10 лет заказ. Это огромная поддержка", - сказал Дегтярев, добавив, что контракты руководство предприятий с Минобороны подпишут в рамках форума "Армия".

Глава региона отметил, что наличие таких заказов - это заслуга жителей Комсомольска-на-Амуре, доказавших своим трудом, что они могут производить самую современную технику, держать свои предприятия в хорошем состоянии и способны выполнить такой производственный план.

Дегтярев добавил, что для реализации заказов предприятиям потребуется дополнительная высококвалифицированная рабочая сила. Региональные власти намерены решить кадровые вопросы.